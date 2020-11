VIDEO. Accident teribil într-o cursă de F1. Romain Grosjean s-a izbit cu monopostul de un parapet

Plecat în cursă din ultima linie, de pe penultima poziţie, Grosjean a ieşit de pe pistă în urma contactului cu una din roţile monopostului pilotat de rusul Daniil Kviat (AlphaTauri) şi s-a izbit de parapeţii de siguranţă de pe marginea circuitului, relatează Agerpres.

A horrific crash to start the #BahrainGP this evening. Thankfully, Romain Grosjean survived this hit and seems to be okay ????

Haas F1 Team says Grosjean has some minor burns, but is okay otherwise. pic.twitter.com/LeJ99gILN1