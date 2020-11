Lewis Hamilton a câștigat al șaptelea titlu mondial în Formula 1 și a egalat recordul lui Michael Schumacher

"Îmi lipsesc cuvintele. Vreau să mulţumesc înainte de toate echipei mele, uzinei şi partenerilor. Tot ce trăiesc nu ar fi fost posibil dacă nu m-aş fi alăturat acestei echipe. Vreau să mulţumesc, de asemenea, fanilor şi familiei mele, evident. Am visat la aceste emoţii de când eram mic şi mă uitam la Formula 1 la televizor. Dar, cu acest al şaptelea titlu, cele mai frumoase vise ale mele sunt depăşite", a spus Hamilton după cursă, potrivit Agerpres.

What a way to win your seventh world title ???? #TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Niw8yuL1cm

Plecat de pe locul 6 al grilei de start, Hamilton a fost urmat de mexicanul Sergio Perez (Racing Point) şi de germanul Sebastian Vettel (Ferrari).

Lewis Hamilton (35 ani) a câştigat în Turcia al 94-lea său Grand Prix de Formula 1 şi al şaptelea titlu mondial din carieră - 2008 cu McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 şi 2020 cu Mercedes.

El a egalat recordul lui Michael Schumacher, campion mondial în 1994 şi 1995 cu Benetton şi apoi din 2000 până în 2004 cu Ferrari. Ei sunt urmaţi de legendarul Juan Manuel Fangio (cinci titluri în anii '50).

La nivel de statistici, Hamilton a disputat 14 sezoane şi 264 de Grand Prix-uri începând din 2007, în timp ce Schumacher a concurat 19 sezoane şi în 307 Grand Prix-uri între 1991 şi 2006 şi apoi din 2010 până în 2012.

În 2020, Hamilton a doborât alte două recorduri ale lui Michael Schumacher: cel al podiumurilor (163 faţă de 155) şi al numărului de victorii (94-91). În calificări, Hamilton este superior, cu un total de 97 de podiumuri faţă de 68 pentru Schumacher.

The only two drivers in history to have won 7 #F1 world titles, in their own words... pic.twitter.com/UkPXnIt0oS