Proteste în fața tribunalului din Timișoara, după închiderea sălilor de sport: „Ne antrenăm foarte greu”

Reprezentanţii a şapte săli de sport din Timişoara au protestat joi în faţa tribunalului din oraş.

Acolo s-a judecat procesul prin care au atacat în instanţă decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care a decis închiderea sălilor de sport în municipiu.

Ei spun că respectă toate indicaţiile de protecţie faţă de coronavirus.

Toate sălile de sport din Timișoara au fost închise în 25 octombrie, atunci când rata de infectare din municipiu a depășit 3 la mia de locuitori. Reprezentanții sălilor de sport au atacat măsura în instanță și spun că în perioada în care au fost deschise au respectat toate măsurile sanitare de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

Oana Macovei, reprezentant sală de fitness: „Dacă erau închise în toată țara nu aveam nimic. Nu s-a demonstrat, cel puțin cu cifre, că au fost cazuri sau focare în sălile de fitness."

Citește și Săli de sport transformate în secții pentru tratarea bolnavilor de COVID-19

Sorin Cazacu, sportiv: „Sunt sportiv de performanță, conduc un club sportiv. Ne antrenăm foarte greu, pentru că noi nu avem sala noastră personală. De exemplu, mâine plecăm la un concurs, o să mergem puțin nepregătiți. Clubul meu a strâns peste 500 de medalii naționale și internaționale și vă dați seama că pentru noi este o piedică foarte mare."

Cosmin Șorban are trei săli de fitness în Timișoara. Chiar și el a avut infecție cu noul tip de coronavirus, iar medicii i-au recomandat să facă sport. Numai că sălile sunt închise.

Cosmin Șorban, proprietar sală de fitness: „Eu am fost diagnosticat acum trei săptămâni, am ieșit din carantină, iar în momentele în care am fost să îmi fac analizele și recomandarea doamnei doctor de la urgențe a fost să continui activitatea sportivă. Beneficiile pe care le oferă această activitate sunt mult mai mari decât riscurile care ni se pun în cârcă."

Instanța a rămas în pronunțare, iar un verdict va fi dat vineri.