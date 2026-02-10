Tânărul de 28 de ani, care a câștigat prima sa medalie olimpică individuală la biatlonul individual de 20 km de la Milano-Cortina, a recunoscut că a avut o aventură acum 3 luni și a numit-o „cea mai mare greșeală a mea”, scrie BBC.

Laegreid a spus că a fost „cea mai proastă săptămână din viața mea” de când i-a povestit iubitei sale de 6 luni despre aventură.

„Există cineva cu care am vrut să împărtășesc asta și care s-ar putea să nu se uite”, a declarat el pentru NRK, postul de radio de stat norvegian.

„Acum 6 luni am întâlnit dragostea vieții mele - cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume. Acum 3 luni am făcut cea mai mare greșeală a mea și am înșelat-o”.

„Am avut medalia de aur în viață și sunt sigur că există mulți oameni care vor vedea lucrurile diferit, dar eu am ochi doar pentru ea. Sportul a fost pe locul doi în ultimele zile. Da, mi-aș dori să pot împărtăși asta cu ea”, a spus Sturla Holm Laegreid.

Mai târziu, el a declarat pentru ziarul norvegian VG: „Singura mea modalitate de a rezolva problema este să spun totul și să pun totul pe masă și să sper că ea mă va putea iubi în continuare”.

„Am făcut asta pentru ea și acum pentru întreaga lume. Nu am nimic de pierdut. Vreau să fiu un model bun, dar trebuie să recunosc când greșesc”.

”Acțiunea lui a fost greșită - am văzut un băiat pocăit stând acolo”

Septuplul campion mondial a terminat pe locul trei în biatlon - care combină schi fond și tir cu pușca - în spatele campionului Johan-Olav Botn, un alt norvegian, și al francezului Eric Perrot.

Este a doua medalie olimpică pentru Laegreid, care a câștigat aurul la ștafetă la Jocurile Olimpice din 2022.

Întrebat despre mărturisirea sa în conferința de presă ulterioară, el a adăugat: „Desigur, acum sper că nu i-am stricat ziua lui Johan. Nu știu dacă a fost alegerea corectă sau nu, dar a fost alegerea pe care am făcut-o. Am făcut alegerea de a spune lumii ce am făcut, așa că poate există o șansă să vadă ce înseamnă cu adevărat pentru mine - poate că nu, dar nu vreau să cred că nu am încercat totul pentru a o recupera”.

”Nu vreau să fur spectacolul. Sper că este doar un lucru de o zi sau două. Atunci ești medaliat cu aur la Jocurile Olimpice pentru totdeauna”.

Cvintuplul campion olimpic Johannes Thingnes Boe, care este acum expert în biatlon la postul de radio NRK, a pus la îndoială momentul în care a mărturisit Laegreid.

„A fost o surpriză totală. Acțiunea lui a fost greșită - am văzut un băiat pocăit stând acolo. Din păcate, ora, locul și momentul sunt toate greșite”, a spus Boe, un fost coechipier al lui Laegreid.