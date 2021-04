Super Liga a fost suspendată. Cele șapte cluburi care s-au retras

Manchester City şi Chelsea au anunţat primele că se retrag din proiectul revoluţionarilor din Champions League. Cele două au fost urmate şi de celelalte echipe din Anglia: Liverpool, Manchester United, Arsenal şi Tottenham.

Preşedintele lui United a demisionat după revolta faţă de Super Ligă.

După englezi, şi Inter a anunţat că renunţă la decizia de a face parte din competiţia bogaţilor.

Fondatorii Super Ligii au transmis oficial că suspendă competiţia şi vor regândi proiectul, la 48 de ore după ce au anunțat proiectul.

"Super Liga Europeană este convinsă că actualul status quo al fotbalului european trebuie să se schimbe. Propunem o nouă competiţie europeană, deoarece sistemul existent nu funcţionează. Propunerea noastră vizează să permită sportului să evolueze, generând în acelaşi timp resurse şi stabilitate pentru întreaga piramidă fotbalistică, inclusiv să ajute la depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă întreaga comunitate fotbalistică ca urmare a pandemiei. Ar oferi, de asemenea, plăţi de solidaritate sporite material tuturor celor implicaţi în fotbal. În ciuda plecării anunţate a cluburilor engleze, forţate să ia astfel de decizii din cauza presiunii asupra lor, suntem convinşi că propunerea noastră este pe deplin aliniată cu legislaţia şi reglementările europene, aşa cum s-a demonstrat, astăzi, printr-o decizie judecătorească de a proteja Super Liga de a acţiunile unor terţe părţi. Având în vedere circumstanţele actuale, vom reconsidera cele mai potrivite etape pentru a remodela proiectul, având întotdeauna în vedere obiectivele noastre de a oferi fanilor cea mai bună experienţă posibilă, sporind în acelaşi timp plăţile de solidaritate pentru întreaga comunitate a fotbalului", se arată în comunicatul citat de News.ro.

