Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului Roland Garros

Sorana Cîrstea a reușit să acceadă în optimile de finală ale turneului de la Paris după o pauză de 12 ani. În 2009, românca a ajunj până în sferturi, acolo unde a fost învinsă de Samantha Stosur.

Patience Pays ❤️@sorana_cirstea last reached the fourth round at #RolandGarros in 2009. Today, the 31-year-old Romanian returns with a 6-3, 6-2 win over Kasatkina. pic.twitter.com/hsMmGMODKt