Sorana Cîrstea și Mihaela Buzărnescu, în turul 2 la Roland Garros. Ana Bogdan e în turul 3 după retragerea lui Naomi Osaka

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, numărul doi mondial, a anunţat, luni, pe Twitter, că se retrage din turneul de la Roland Garros, astfel că românca Ana Bogdan se califică fără joc în runda a treia.

''Cea mai bună alegere pentru turneu, pentru celelalte jucătoare şi pentru mine este să mă retrag (din turneu), pentru ca toată lumea să se poată concentra pe tenis'', a scris Osaka în reţeaua de socializare.

Naomi Osaka a precizat că a suferit momente de depresie după ce a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la US Open, iar discuţiile cu jurnaliştii i-au declanşat aceste probleme.

''Nu am dorit niciodată să fiu un motiv de distragere şi recunosc că nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Însă, ce e cel mai important, nu aş trivializa niciodată termenul de sănătate mentală şi nici nu l-aş folosi cu uşurinţă. Adevărul este că am suferit momente îndelungate de depresie după US Open 2018 şi am avut dificultăţi foarte mari să trec peste ele. Toţi care mă cunosc ştiu că sunt introvertită şi toţi cei care m-au văzut la turnee au observat că deseori port căşti audio, care mă ajută să trec peste anxietatea mea social'', a explicat Osaka.

Amendată după meciul contra Patriciei Țig

''Deşi presa de tenis a fost tot timpul amabilă cu mine (şi vreau să îmi cer scuze tuturor jurnaliştilor amabili pe care poate i-am jignit), nu sunt un vorbitor natural în public şi am emoţii mari înainte de a vorbi cu presa'', a subliniat Naomi Osaka.

Osaka a fost amendată cu suma de 15.000 de dolari de organizatorii turneului de la Paris pentru faptul că a lipsit de la conferinţa de presă care a urmat victoriei sale din primul tur, 6-4, 7-6 (5) cu românca Patricia Ţig.

Ana Bogdan profită astfel în mod neașteptat în urma deciziei șocante a lui Naomi Osaka, amenințată cu excluderea după ce a hotărât să boicoteze conferințele de presă de la Roland Garros.

Calificarea Anei Bogdan în turul 3 vine să completeze rezultatele bune obținute luni de jucătoarele românce.

Sorana Cîrstea confirmă forma bună

Mihaela Buzărnescu, ajunsă pe tabloul principal după abandonul belgiencei Kirsten Flipkens, s-a calificat în runda a doua a competiției de la Paris după ce a trecut de olandeza Arantxa Rus în două seturi, cu 7-5, 7-5.

Și Sorana Cîrstea a confirmat forma bună pe care o are în ultima vreme şi s-a calificat în runda a doua, după ce a învins-o pe britanica Johanna Konta, cap de serie numărul 19, cu 7-6 (5), 6-2.

Tot în primul tur, Irina Begu o înfruntă pe Serena Williams, în timp ce Irina Bara joacă împotriva australiencei Astra Sharma.