Sloane Stephens, înainte de meciul cu Simona Halep: ”Abia aștept să joc”

Sportiva americană Sloane Stephens a declarat că abia aşteaptă să joace finala de la Roland Garros, contra Simonei Halep, subliniind că acesta este turneul ei favorit.

"Este turneul meu favorit, sunt fericită să fiu în finală, abia aştept să joc în ultimul act", a declarat Stephens la Eurosport, după victoria cu Madison Keys.

Americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata ei Madison Keys, locul 13 WTA, calificându-se în finala turneului de la Roland Garros, în care va evolua cu Simona Halep, locul I WTA, scrie news.ro.

Stephens s-a impus într-o oră şi 17 minute. Ea a întrecut-o pe Keys şi în finala US Open de anul trecut, scor 6-3, 6-0.

Câştigătoarea US Open are şase trofee în carieră, din tot atâtea finale disputate: 2018 - Miami; 2017 - US Open; 2016 - Auckland, Acapulco, Charleston; 2015 - Washington DC.

Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.

