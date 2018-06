Prima reacție a Simonei Halep, după ce s-a calificat pentru a treia oară în finală la Roland Garros

Getty

Simona Halep a reușit, joi, să se califice pentru a treia oară în carieră la finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce s-a impus în fața lui Garbine Muguruza cu scorul 6 - 1, 6 - 4.

"Ştiam că trebuie să fiu agresivă, totul a decurs bine, am fost rapidă şi agresivă. Am avut mare încredere după primul set şi nu am renunţat, am crezut în fiecare ghem. E o mare oportunitate pentru mine, voi încerca să fiu mai bună ca anul trecut şi vom vedea ce va fi", a declarat Halep la finalul meciului, la microfonul Eurosport.

✅ 2014

✅ 2017

✅ 2018 Simona Halep se qualifie pour sa 3ème finale à Roland-Garros. Cette année sera-t-elle la bonne pour la Roumaine ?#RG18 pic.twitter.com/0vrStsJVIj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucătoarea română, aceasta va fi a patra finală din carieră la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, după Australian Open. Ea îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni.

Calificarea în finală la Roland Garros este recompensată cu 1,12 milioane de euro şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea va primi 2,2 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer