Simona Halep - Karolina Pliskova 4-6, 3-4, la Madrid. LIVE TEXT

Simona Halep joacă la această oră cu jucătoarea cehă Karolina Pliskova în sferturile de finală ale turneului Madrid Open, patronat de Ion Țiriac.

Setul II

Halep - Pliskova 3-4: Simona Halep rămâne în meci după un game câştigat la 15.

Halep - Pliskova 2-4: Pliskova a câștigat din nou pe serviciul ei.

Halep - Pliskova 2-3: Simona a venit cu replica și a câștigat acest game la 0.

Halep - Pliskova 1-3: Încă un game pentru jucătoarea din Cehia. Simona nu a reușit niciun punct.

Halep - Pliskova 1-2: Karolina Pliskova a reușit primul break din al doilea set.

Halep - Pliskova 1-1: Pliskova a revenit în joc și a egalat.

Halep - Pliskova 1-0: Simona a câștigat primul game, dupăcea revenit de la 15-30.

Setul I

Halep - Pliskova 4-6: Karolina Pliskova și-a adjudecat primul set. Este primul set pierdut de Simona Halep la ediţia din acest an a turneului de la Madrid.

Halep - Pliskova 4-5: Simona a salvat două mingi de set pe propriul serviciu. L-a chemat pe Darren Cahill. Pliskova va servi pentru câştigarea primului set.

Halep - Pliskova 3-5: Karolina Pliskova a câștigat al doilea game consecutiv, pe propriul serviciu.

Halep - Pliskova 3-4: Break Pliskova. Karolina se impune din nou.

Halep - Pliskova 3-3: Game Pliskova. Tensimena cehă nu se lasă intimidată de româncă.

Halep - Pliskova 3-2: Game Halep. Simona a revenit, după ce a pierdut primele două puncte pe propriul serviciu.

Halep - Pliskova 2-2: Game Pliskova. Cehoaica a revenit cu mai mult elan, în joc.

Halep - Pliskova 2-1: Rebreak Pliskova. Românca și-a pierdut avantajul.

Halep - Pliskova 2-0: Break Halep. Adversara româncei a scăpat câteva mingi afară. Simona nu are nicio emoție.



Halep - Pliskova 1-0. Simona câștigă fără probleme pe propriul serviciu.

Halep - Pliskova: 0-0. Cele două jucătoare au intrat pe teren pentru încăzlire.

Simona Halep şi Karolina Pliskova s-au întâlnit până acum de opt ori, jucătoarea din ţara noastră impunându-se de şapte ori.

Ultimul duel a avut loc la începutul acestui an, în sferturi la Australian Open (6-3, 6-2 pentru Halep). Românca a încheiat victorioasă şi anul trecut, în semifinalele de la Roland Garros (6-4, 3-6, 6-3), potrivit Agerpres.

Simona Halep este sigură că va rămâne în fruntea clasamentului WTA după încheierea turneului de la Madrid, pe care l-a câştigat în ultimii doi ani.

