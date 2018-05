Halep - Pliskova, în optimi la Madrid, miercuri de la ora 13 LIVE TEXT

Halep - Pliskova LIVE TEXT. În turul doi, românca s-a impus în fața jucătoarei din Belgia, Elise Mertens, 6 - 3, 6 - 0, punând astfel capăt unei serii de 13 victorii consecutive ale belgiencei.

În optimi, Halep va evolua împotriva Kristynei Pliskova, locul 94 WTA, care a venit din calificări. Jucătoarea cehă a învins-o cu 7-5, 6-2, pe Sara Sorribes Tormo, locul 129 WTA, care a beneficiat de un wild card.

Până în prezent, Halep și Pliskova s-au întâlnit de două ori. Românca s-a impus în ambele partide.

