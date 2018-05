Simona Halep şi-a aflat adversara din sferturile de finală ale turneului de la Madrid

Instagram

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simonei Halep în sferturi de finală ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, după ce a trecut miercuri în optimi de americanca Sloane Stephens, cu 6-2, 6-3.

Meciul este programat pe terenul Manolo Santana, joi, în jurul orei 15.00. Partida va fi LIVE TEXT pe www.stirileprotv.ro.

Karolina Pliskova (26 ani, 6 WTA) este sora geamănă a Kristynei Pliskova (94 WTA), care a fost învinsă miercuri în optimi de Simona Halep cu 6-1, 6-4.

"În setul al doilea, a început să joace cu adevărat bine. Cred că a servit mult mai bine şi n-am putut face prea mult cu returul", a declarat Halep. "Şi eu am servit bine. Cred că a fost un meci foarte bun, cel mai greu pe care l-am avut aici. Ea a progresat mult faţă de anul trecut, am jucat împotriva ei aici şi era altă jucătoare. Sunt foarte bucuroasă că am putut încheia astfel setul al doilea. E întotdeauna greu să joci cu surorile. Mereu am spus asta, fiindcă au un serviciu puternic. Ele pot lovi mingea foarte puternic, aşa că este o victorie foarte bună pentru mine", a adăugat românca.

Simona Halep şi Karolina Pliskova s-au întâlnit până acum de opt ori, jucătoarea din ţara noastră impunându-se de şapte ori. Ultimul duel a avut loc la începutul acestui an, în sferturi la Australian Open (6-3, 6-2 pentru Halep). Românca a încheiat victorioasă şi anul trecut, în semifinalele de la Roland Garros (6-4, 3-6, 6-3).

Simona Halep este sigură că va rămâne în fruntea clasamentului WTA după încheierea turneului de la Madrid, pe care l-a câştigat în ultimii doi ani.

În sferturi de finală a acces miercuri şi jucătoarea franceză Caroline Garcia (N.7), după 6-2, 6-4 cu germanca Julia Goerges (N.11). Următoarea adversară pentru Garcia va fi învingătoarea dintre americanca Bernarda Pera şi spaniola Carla Suarez Navarro.

