Simona Halep se va vaccina anti-COVID la Institutul Cantacuzino

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, urmează să primească vaccinul anti-COVID, la Institutul Cantacuzino.

După vaccinare, Halep va susține și o declarație de presă.

Experiența infectării cu SARS-CoV-2

În 31 octombrie anul trecut, românca a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar la 9 noiembrie s-a vindecat, mulțumind medicilor de la Matei Balş pentru sprijinul acordat în această perioadă.

Ulterior, într-un interviu acrodat în decembrie, Simona a declarat că s-a temut de coronavirus încă din luna martie şi că s-a protejat foarte mult, însă totuşi s-a infectat.

Citește și Naomi Osaka a câștigat Australian Open și o depășește pe Simona Halep în clasamentul WTA

“Mie mi-a fost teamă de acest virus încă din martie, m-am protejat foarte mult, am încercat să mă izolez cât am putut de mult, am stat în casă, chiar şi la Constanţa am fost mai rar, dar din nefericire l-am luat. Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok. Sfatul meu ca toată lumea să se protejeze pentru că nu se ştie cum acţionează de la om la om. Eu mă bucur că nu am avut simptome mari”, spunea atunci jucătoarea de tenis.