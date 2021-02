Naomi Osaka a câștigat Australian Open și o depășește pe Simona Halep în clasamentul WTA

În vârstă de 23 ani, Naomi Osaka şi-a trecut cu această ocazie în palmares al patrulea titlu de Mare Şlem, după cele de la US Open 2018 şi 2020 şi Australian Open 2019.

Osaka va urca pe locul al doilea WTA, în timp ce Simona Halep va coborî o poziţie, până pe locul 3.

Jennifer Brady (25 ani), care ocupa locul 24 în ierarhia WTA înaintea competiţiei de la antipozi, a evoluat în premieră în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.

"I told everyone that you were going to be a problem and I was right."

