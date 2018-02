Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha. ”Trebuie să mă gândesc mai întâi la sănătate”

AFP

Calificată în semifinalele turneului WTA Premier 5 de la Doha, Simona Halep a fost nevoită să se retragă din turneu din cauza unei accidentări la picior.

Simona Halep s-a retras de la Doha din cauza problemelor la piciorul drept. RMN-ul pe care l-a efectuat după meci a dezvăluit fluide și o tendinită.

"RMN-ul a dezvăluit că am fluite și o tendinită la al patrulea deget. Așa că trebuie să am grijă de această problemă și să mă gândesc mai întâi la sănătate. Astăzi a fost mai rău și de asta am luat această decizie. Nu este ușor, dar am vorbit cu doctorul meu. A spus că nu am timp suficient să mă refac, că trebuie să iau o pauză de câteva zile.

Cu siguranță până la Indian Wells nu voi mai juca, voi decide înainte de acest turneu dacă voi putea juca. Momentan, nu pot spune foarte multe. Trebuie să o iau zi cu zi și să văd dacă mă pot recupera până atunci" a spus Simona Halep, conform WTA Insider.

În urmă deciziei Simonei, Muguruza este calificată direct în finală.

Halep a ratat și șansa de a reveni pe primul loc. Wozniacki a învins-o greu pe Kerber în trei seturi și s-a calificat în semifinale, scrie sport.ro.

Simona Halep is withdrawing from #QatarTotalOpen due to her foot injury. MRI reveals fluid and tendinitis. Won’t play again until Indian Wells. — WTA Insider (@WTA_insider) 16 februarie 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer