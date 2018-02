Simona Halep - Catherine Bellis, 6-0, 6-4. Românca a ajuns în semifinale la Doha și poate redeveni nr. 1 WTA

În ciuda succesului, aparent facil, evoluţie româncei a fost oscilantă în partida cu Bellis, un meci pe care l-a controlat în prima sa parte, dar pe care şi l-a complicat în setul secund, agravându-şi accidentarea de la glezna stângă. Cu o evoluţie ofensivă, Simona Halep a şters marginile laterale ale terenului cu mingi trimise precis. Indiferent că a lovit cu dreapta sau cu reverul în lung de linie, mingea a "ascultat-o" cuminte pe româncă şi a lăsat-o fără replică pe tânăra americancă (18 ani). Bellis nu s-a descurcat nici la mingile lungi, nici la cele primite pe rever, însă a profitat de momentele în care concentrarea adversarei ei s-a diminuat. Bellis nu a arătat calităţi sau lovituri deosebite, dar s-a agăţat de meci, s-a apărat şi a luptat până aproape de final, însă "contribuţia" Simonei Halep la setul secund strâns a fost importantă. Trecerea de la 10-4 lovituri câştigătoare/erori, în setul I, la 25-23 în meci arată acest lucru.

Meciul a început cu trei ghemuri echilibrate, toate câştigate de Halep. Românca a obţinut break-ul în primul, a avut ceva emoţii, în al doilea, când a fost egalată de la 40-0 şi a câştigat un al treilea de aproximativ 10 minute, cu opt egalităţi, la a cincea minge de break. Următoarele trei ghemuri au mers repede, dar tot în contul Simonei Halep au intrat. Ea a reuşit, astfel, în 31 de minute, al doilea "6-0" la Doha, după cel din meciul cu Ekaterina Makarova, din turul II.

După un al şaptelea ghem câştigat consecutiv, cu un nou break, de spotiva română, Bellis a reuşit să puncteze pentru prima dată, cu rebreak, şi să ia conducerea cu serviciul, 2-1. Evoluţia mai puţin atentă a Simonei Halep a continuat şi, după ce a egalat la 2, a ratat patru mingi de break, între care un 0-40. A urmat un 40-0 neconcretizat, dar a salvat vreo şase mingi break şi a egalat la 3, într-un alt ghem lung, de aproape 12 minute. Halep a obţinut imediat break-ul, dar cu două greşeli incredibile din apropierea fielului, a readus-o în joc pe aversară. Cu o agresivitate nervoasă, Halep a făcut rebreak şi a închis apoi partida, cu 6-4, după o oră şi 22 de minute.

În semifinale, Halep va evolua cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4. românca o va întâlni a cincea oară pe Muguruza.

Spaniola, fostă numărul 1 mondial şi câştigătoare la Roland Garros şi Wimbledon, conduce cu 3-1 în faţa Simonei Halep, ultima partidă fiind în finala turneului de la Cincinnati, de anul trecut, când s-a impus categoric, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei Halep s-a produs în 2015, în optimi, la Stuttgart, pe zgură, scor 3-6, 6-1, 6-3, în penultima lor partidă.

Calificarea în semifinale la Doha este recompensată cu un premiu de 147.750 de dolari şi cu 350 de puncte WTA.

LIVE TEXT, DESFĂȘURAREA PARTIDEI:

Setul II

Halep- Bellis 6-4. Simona serveşte perfect şi câştigă meciul cu CiCi Bellis, calificându-se în semifinalele de la Doha.

Halep- Bellis 5-4. Un nou punct maraton îi aduce lui Halep două mingi de break. Prima e irosită după o minge trimisă în fileu. Dublă greşeală şi Halep serveşte pentru meci.

Halep- Bellis 4-4. Halep trimite o minge în fileu, iar Bellis își recuperează breakul

Halep- Bellis 4-3. Simona ajunge la 30-15, iar Bellis pare extenuată după game-ul precedent. Halep are două mingi de break şi şi-o adjudecă pe prima.

Halep- Bellis 3-3. Cea mai lungă serie de gameuri consecutive câștigate pe propriul serviciu, 4. Simona a muncit să își apere un game maraton, anulând foarte multe mingi de break.

Halep- Bellis 2-3. Americanca reușește să își facă serviciul, deși jucătoarea noastră a avut 3 mingi de break.

Halep- Bellis 2-2. Simona oprește seria adversarei cu un game câștigat pe propriul serviciu.

Halep- Bellis 1-2. Bellis câştiga al 2-lea game al său. Americanca a intrat în meci şi a ajuns repede la 40-0. O mingea prea lungă a Simonei aduce al doilea game consecutiv al adversarei Simonei.

Halep- Bellis 1-1. Simona a cedat primul game al partidei. Este acum egalitate la game-uri, după ce Catherine Bellis a profitat de greșelile româncei.

Halep- Bellis 1-0. Simona a început excelent cel de-al doiea set și a luat primul game.

.@Simona_Halep looks like she means business here today and has taken the first set 6-0! pic.twitter.com/0LAw548SXH