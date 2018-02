Simona Halep, ironizată după primul meci în echipamentul Nike roz

Halep a învins-o pe Makarova cu 6-3, 6-0, mulţi fani i-au apreciat atât jocul, cât şi vestimentaţia, dar au existat şi cârcotaşi care au luat-o peste picior pe constănţeancă.

Nike nu a creat haine personalizate pentru Simona Halep, tenismenele care beneficiază de linii speciale de echipament din partea colosului american fiind doar Maria Şarapova şi Serena Williams.

A doua jucătoare a lumii a îmbrăcat un echipament comun, de culoare roz somon, cu care se afişează foarte multe sportive din circuitul WTA, iar Halep nu a scăpat de glumele haterilor.

”Cum o recunoaștem acum de Svitolina? Nike trebuie să amestece lucrurile putțin, obsesia pentru roz devine dureroasă pentru ochi”, a scris pe Twitter un internaut.

How do we recognize her now from Svitolina? Nike needs to mix things up a lil, this pink obsession is becoming painful for the eyes.