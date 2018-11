Simona Halep nu va mai fi antrenată de Darren Cahill. Motivul invocat

Anunțul a fost făcut pe Twitter de Darren Cahill.

”Vreau să anunț că nu voi mai continua colaborarea cu Simona în 2019 strict din motive faimiliale ce țin de mine”, a scris acesta.

I would like to announce that Simona and I will not be continuing our partnership in 2019 purely for family reasons on my part. . After much thought and discussion, and many years with… https://t.co/bUin0mjt1P

Ulterior, Simona Halep a venit și ea cu un mesaj de mulțumire pe Twitter.

”Mulțumesc mult Darren Cahill pentru toată munca gre depusă și suportul oferit în ultimii 4 ani. Am fost noroscoasă să te am și ce traseu am avut. Îți urez ție și familiei tale toate cele bune și sunt sigură că ne vom revedea curând”, a scris sportiva.

Thank you so much @darren_cahill for all your hard work and incredible support over the past four years.

I was lucky to have you and what a journey we had. Wishing you and your family nothing but the best and I'm sure I'll see you soon! ???? https://t.co/hFl28gdXfu