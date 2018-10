Chris Evert: ”Simona Halep merită felicitări pentru că este numărul 1 şi joacă în stilul ei”

Evert ar vrea să vadă mai multe meciuri Halep – Sloane Stephens, deoarece îi place contrastul dintre personalităţile şi stilurile celor două jucătoare.

“Uitaţi-vă la ce a trebuit să facă Simona Halep în acest an, cum a trecut peste atâtea meciuri de trei seturi. Jucătoare ca ea, Kerber şi Wozniacki nu au o mare armă, astfel că trebuie să lupte din răsputeri. Este epuizant să le văd jucând. Sărmana Simona trebuie să alerge trei paşi pentru fiecare pas făcut de Venus (Williams). Lumea se întreabă de ce oboseşte la un turneu. Ei bine, are 1,68 metri, aşa că merită felicitări pentru că este numărul 1 şi joacă în stilul ei”, a spus Evert, potrivit wtatennis.com, scrie news.ro.

Ea a precizat că i-a plăcut mult meciul de la Montreal dintre Simona Halep şi Sloane Stephens: “Mi-a plăcut mult, pentru că există un contrast între personalităţi şi stiluri, dispoziţie, antrenori. A fost o luptă”.

Pretty cool to be the first player to hold the Chris Evert @WTA World No.1 Trophy! Happy to honour you @ChrissieEvert ????????

