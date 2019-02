Simona Halep - Eugenie Bouchard 7-6, 6-4. Simona merge în optimi la Dubai

Getty

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 3, a învins-o, marţi, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, pe jucătoarea canadiană Eugenie Bouchard, locul 79 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Dubai.

Simona Halep, favorită 3 la acest turneu, s-a impus după o oră şi 42 de minute în faţa unei adversare aflate pe locul 79 în ierarhia mondială. Halep are acum 3-1 în meciurile directe cu Bouchard, care a câştigat singura confruntare în 2014 în semifinale la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Simona s-a impus în 2014 în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi la Turneul Campioanelor, cu 6-2, 6-3, iar anul trecut a învins-o în turul secund la Australian Open, cu 6-2, 6-2.

Halep şi-a asigurat pentru calificarea în optimi un cec 29.695 dolari şi 105 puncte WTA.

Simona: Sunt un pic obosită

"Este frumos să mă întorc aici, mă simt bine şi am amintiri extraordinare. Vin de fiecare dată cu plăcere şi cred că azi am jucat un tenis bun, am câştigat, aşa că sunt fericită că am trecut mai departe. Sunt un pic obosită şi toată lumea poate vedea asta. Am avut atât de multe meciuri grele, după FedCup şi cred că este greu din punct de vedere psihic. Vreau doar să rămân concentrată pentru fiecare minge şi să dau totul. Nu am mult, dar a fost suficient ca să câştig. Le mulţumesc tuturor fanilor români şi celorlalţi, bineînţeles, e un sentiment plăcut să am o aşa susţinere oriunde merg şi, da, mă simt ca acasă. Şi la Ostrava a fost extraordinar şi vreau să le mulţumesc tuturor românilor că au venit şi au călătorit ca să ne susţină. Cred că ea (n.r. - Bouchard) a jucat mai bine ca în urmă cu câţiva ani, cred că e pe calea cea bună, sunt sigură că poate evolua bine din nou. A fost în Top 10 şi cunoaşte sentimentul şi sunt sigură că dacă va munci din greu va reveni", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

