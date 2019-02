Halep, după finala de la Doha: ”Mi se blocau muşchii de la spate. Mi-a dat și puțin sânge”

Agerpres

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că se simte foarte obosită după finala de la Doha, subliniind că i s-au blocat muşchii de la spate în meciul cu Elise Mertens.

"Mă simt tare obosită, am simţit deja din setul doi, mi se blocau muşchii de la spate, băşica, mi-a dat şi puţin sânge. Ea a fost mai bună şi a meritat să câştige. Aşa a fost să fie,nu dramatizez, este o finală, un moment frumos. La Dubai mă duc şi joc, nu am nicio accidentare, sunt doar obosită, am două zile şi o să-mi revin. Nu pot să mă gândesc la time-out-ul medical al Elisei Mertens, pot spune doar că eu am fost obosită, nu am mai avut benzină", a declarat Halep la un post tv, conform news.ro.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, în finala turneului de categorie Premier de la Doha.

Ea va participa săptămâna viitoare la turneul de la Dubai.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer