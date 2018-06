Simona Halep, după ce a câștigat finala de la Roland Garros: ”Am visat la acest moment de la 14 ani”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

În discursul său, Simona a spus că a visat la acest moment de când avea 14 ani.

”Anul trecut a fost foarte greu, acum este însă foarte emoționant să fiu câștigătoare. Am visat la acest moment de la 14 ani. Este o atmosferă extraordinară, va mulțumesc. Felicitări lui Sloane, sunt convinsă că vei mai juca multe finale de acum încolo. Îl văd pe Daren cu drapelul României, mulțumesc staff-ului, familiei și sigur și francezilor pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat. Îți mulțumesc tată pentru felul în care ai fost alături de mine mereu. Aș vrea să mai joc o altă finală aici, pentru că acesta e terenul meu preferat”, a declarat Simona.

În meciul de sâmbătă, Halep a afirmat că la 5-0 în setul trei nu mai putea respira, dar a ştiut că trebuie să lupte pentru fiecare minge.

"Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede, iată că azi s-a întâmplat. Azi nu am cedat, am crezut şi de asta am câştigat. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat până nu s-a terminat. Când am condus cu 5-0 mi-am spus că trebuie să joc pentru fiecare minge, în ultimul ghem nu mai puteam respira, dar ştiam că trebuie să alerg, să alerg şi să alerg şi asta a fost", a declarat Halep la Eurosport, conform news.ro.

La rândul ei, Sloane a spus: ”Vă mulțumesc pentru aceste 2 săptămâni frumoase tuturor, nu este chiar trofeul pe care voiam să-l am în brațe, dar este ok și acesta. Felcitări Simonei pentru primul tău Grand Șlem. Felicitări ție și echipei tale.”