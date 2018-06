Momentul în care Simona Halep devine câștigătoarea turneului de la Roland Garros. VIDEO

Imediat după ce victoria i-a fost adjudecată, Halep a aruncat racheta de tenis din mână și și-a acoperit fața, fiind extrem de emoționată de acest moment. Apoi a primit felicitările rivalei sale și și-a salutat fanii din tribună, care au încurajat-o pe toată durata partidei.

Simona Halep nu și-a putut stăpâni fericirea și s-a cățărat la propriu în tribune, pentru a-și îmbrăția antrenorul și familia.

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt