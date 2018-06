Simona Halep, de la fetița care făcea fileu din ață la campioana mondială a tenisului

Simona Halep scrie istorie în tenisul feminin mondial şi intră definitiv în galeria selectă a marilor campioane care au marcat sportul alb.

Are o lume întreagă la picioare, însă drumul ei către performanţă a fost lung şi plin de sacrificii uriaşe. S-a antrenat mii de ore, a trecut peste zeci de accidentari şi a învăţat ușor-ușor să depăşească eşecurile de etapă, ca să ridice deasupra capului cele mai râvnite trofee din tenisul mondial. Nu a avut păpuşi în copilărie, adolescența i-a fost cu totul alta decât a colegelor de clasă de la Constanța, dar acum numele său este rostit pe toate continentele.

O mână de om, de înălţimea unui fileu de tenis, uimea pe toată lumea cu tenacitatea sa. La începutul anilor 2000 Simona lovea mingea de sute de ori, în căutarea perfecţiunii. Iar când greşea se supăra, dar o lua de la capăt şi mai ambiţioasă.

Istoria tenisului mondial este rescrisă acum de cea care, la vârsta de 4 ani şi jumătate a pus pentru prima oară mâna pe rachetă de tenis. Era cât ea de mare, dar n-a contat.

Liviu Panait, fost antrenor al Simonei Halep: "Ambiţia ei era ieşită din comun, uneori juca la maxim orice minge şi atunci când credeai că o să încetinească, pentru că din punctul meu de vedere era la maxim, parcă mai avea o viteză în plus şi a braţului, dar şi mental."

De atunci, pentru Simona nu a existat altceva decât tenis. Vacanţele erau pentru alţii, nu pentru adolescenta care visa la o carieră minunată.

Simona: "N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. N-am cerut niciodată păpuşi. Nu ţin minte să fi avut, jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat 2 stalpi şi jucam tenis. Și în casă la fel, am făcut un miniteren de tenis şi jucam cu fratele meu."

Născută la Constanța, l-a cunoscut pe Gheorghe Hagi, care i-a devenit un idol.

Simona Halep: "Eu mi aş dori să fiu Hagi al României, mai am mult până să îl ajung. El este modelul meu în sport pentru totdeauna şi îl admir."

Drumul către marea performanţă a fost unul costisitor pentru o familie obişnuită. La un moment dat, deşi era patronul unui fabrici de lactate, tatăl ei nu a mai putut să o susţină financiar să îi cumpere echipamente şi să îi plătească antrenorii şi deplasările. Atunci a intervenit un om de afaceri din Constanța, Corneliu Idu, proprietarul unui club de tenis.

Începutul ascensiunii intenationale a fost în 2008. A câştigat turneul de junioare de la Roland Garros, iar tehnicienii din tenis vedeau deja în puștoiaca din România o stea care mai trebuie doar şlefuită. După acel triumf, Simona a păşit sfioasă în studioul lui Cătălin Măruță.

Astăzi, la 10 ani distanţă de acel moment, Simona este numărul unu în lume, cu 17 trofee în parlmares, însă cel mai preţios este cupa de la Roland Garros. Un sacrificiu uriaş de dragul performanţei, despre care toată lumea tenisului mondial a vorbit atunci a fost şi decizia de a-şi micşora sânii.

Simona Halep: "A fost o decizie...a mea, numai a mea. Am avut curaj şi pentru visul meu am avut curaj să fac."

De când a intrat în elita tenisului feminin mondial, pe care în acest moment o domină, Simona îşi face timp şi pentru pasiunile fireşti vârstei sale. Printre deplasări lungi şi turnee, cochetează cu modă şi când se iveşte ocazia poartă cu plăcere rochii elegante.

Cunoscută în toată lumea, Simona nu duce lipsă de oferte de publicitate. Din tenis a câştigat deja peste 25 de miloane de dolari. Mai presus de bani este însă locul din galeria marilor campioni ai sportului românesc, alături de Nadia, Hagi şi Ilie Năstase.

