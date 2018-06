Reacții internaționale, după victoria Simonei Halep. “Regina tenisului mondial. Are lumea la picioare”

Getty

Agenţia Associated Press a arătat în materialul despre succesul Simonei Halep la Roland Garros că Darren Cahill este cel care a contribuit la schimbarea atitudinii româncei, când a ameninţat-o că rupe colaborarea cu ea.

De atunci, Halep a devenit o altă jucătoare, mai puternică din punct de vedere psihic, mai bună.

"Simona Halep continua să spună oricui o asculta că e o jucătoare diferită, că era mai puternică din punct de vedere psihic. Dorea atât de mult să câştige un grand slam şi era sigură că, într-o zi, o va face. După trei înfrângeri în , poate că Halep încerca să se convingă pe ea însăşi mai mult decât pe oricine altcineva că poate să o facă. Şi a avut dreptate. (..) Când meciul s-a încheiat, Halep a lăsat să-i cadă racheta şi şi-a acoperit faţa cu mâinile. Apoi, a urcat în tribune pentru o mare îmbăţişare cu antrenorul ei, Darren Cahill. El a ameninţat-o că nu va mai lucra cu ea, spunâdu-i că limbajul negativ al corpului şi atitudinea negativă îi stau în cale. Probabil a avut dreptate, dar altceva este cert: Simona Halep este o campioană de grand slam, acum şi pentru totdeauna" , a notat AP, referindu-se la incidentul care a avut loc, în martie 2017, la turneul de la Miami, când Simona Halep a avut un dialog tensionat cu antrenorul Darren Cahill la pauzele de "coaching" din timpul partidei cu Johanna Konta.

Halep a spus că a fost şocată de faptul că a fost aproape să-şi piardă antrenorul în urma acelui incident şi a recunoscut că i-a fost ruşine de gestul ei.

"Totul s-a schimbat, vorbind în general de viaţa mea, sunt mai pozitivă şi asta mă ajută. Nu mai am o stare rea de sprit, aşa că e bine. A fost dificil să mă schimb şi pot să spun că mai am multe de îmbunătăţit în acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului în care sunt pe teren şi în afara lui. Ştiam că o să se schimbe jocul meu dacă voi fi mai calmă pe teren. Cred că a însemnat mult că Darren a luat acea decizie, a fost ca un şoc că am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar să îmi îmbunătăţesc acel aspect, pentru că el nu s-a plâns de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Ştiam că este singul aspect pe care trebuia să-l schimb, ca să-l aduc înapoi. Am muncit din greu şi mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost supărat după Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasă, eu am fost acasă. Mi-a spus că o să vorbim după Paris. Apoi i-a plăcut cum am fost în FedCup, în ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Când am terminat meciurile la Stuttgart, a spus că a văzut suficient şi că e gata să revină... De fapt eu l-am întrebat dacă vrea să revină, înaintea turneului de la Madrid. Şi a spus că da, pentru că am îmbunătăţit multe şi a văzut că într-adevăr am vrut să schimb lucrurile. Dorinţa arătată în acele momente l-a făcut să revină. Acum sunt fericită că pot fi pozitivă pe teren şi că nu voi mai fi negativistă, cum am fost la Miami, pentru că nu mi-a plăcut atunci când am văzut înregistrarea. Mi-a fost ruşine de ceea ce am făcut şi sper că nu se va mai repeta", a declarat românca presei internaţionale, în urmă cu un an.

Fiind deja numărul 1 mondial, Simona Halep a dovedit că poate fi și o campioană de Mare Șlem, scrie NY Times, după victoria spectaculoasă a româncei în finala de la Rolland Garros

Federaţia Internaţională de Tenis a felicitat-o, sâmbătă, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe Simona Halep pentru trofeul câştigat la Roland Garros.

“Felicitări imense, Simona Halep! Românca este în sfârşit campioană de Grand Slam, după o finală fabuloasă la Roland Garros”, este mesajul ITF.

Federaţia Română de Tenis notează că Halep este “regina tenisului mondial”. “Simona Halep este REGINA tenisului mondial: Campioană la Roland Garros şi nr. 1 WTA. Simona Halep are lumea la picioare: este noua campioană de la Roland Garros, după ce a câştigat cea de-a treia finală jucată pe zgura pariziană. A pierdut în 2014 şi 2017, dar pentru Simona a venit şi momentul de glorie”, menţionează FR Tenis.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros notează, sâmbătă, după ce Simona Halep a câştigat ultimul act cu Sloane Stephens, că românca “a alungat fantomele”, după ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competiţiei, prima reacţie de după meci a fost: “S-a născut o campioană”.

“S-a născut o campioană. Simona Halep câştigă trofeul la simplu la Roland Garros, învingând-o pe Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1”, este mesajul de pe Facebook al Roland Garros.

Pe site-ul rolandgarros.com se menţionează: “Simona Halep alungă fantomele”. “După ce a pierdut de trei ori în finală la turneele majore, Simona Halep a câştigat în sfârşit la Grand Slam-ul ei preferat. AU existat aşteptări mai îndelungate pentru un trofeu de Grand Slam. Însă pentru Simona Halep aşteptarea a încetat. Şi fără să piardă în trei seturi, cum a fost în precedentele ei trei finale de Grand Slam. Şi, mai bine, nu mai este un număr 1 mondial fără trofeu de Grand Slam câştigat. Orice îndoieli ar fi apărut în privinţa ei se încheie aici. Toate fantomele vechi au fost alungate. Titlurile sunt eterne, iar acesta îi aparţine Simonei Halep”.

