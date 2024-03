Simona Halep: A fost şocul vieţii mele, nu s-au respectat regulile cu proba de sânge prelevată la Bucureşti

Din acest motiv a fost suspendată iniţial pentru 4 ani.

Ea a dezvăluit că s-a simţit trădată ştiind că din cauza unei greşeli făcute de laboratorul din România îi putea fi distrusă cariera de 25 de ani, scrie Agerpres.

"A apărut problema cu sângele. A fost ceva foarte şocant... pentru că după 6-7 luni au venit şi mi-au spus că sângele meu este în neregulă, când toate testele mele de sânge au fost negative. Niciodată nu a fost găsită nicio substanţă interzisă în sângele meu sau să fi fost ceva pozitiv. Absolut niciodată. Am fost atât de şocată când a apărut treaba cu sângele că nici nu am realizat documentele, de unde au venit, cum sunt. Doar vorbeam cu avocaţii. Pentru mine a fost şocant că se întâmplă ceva cu sângele meu, când totul este normal. Am descoperit de unde vine treaba cu sângele la Lausanne, în timpul procesului, când eram în sală. Pe ecranele din mijloc a apărut documentul cu sângele, dar nu am realizat. Fratele meu a venit şi mi-a zis să mă uit că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi în dreapta scria 'Bucureşti, România'. Atunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putut să zic nimic şi nu înţelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată patru ani pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc, este inexplicabil. Îmi e greu şi acum, am foarte multe emoţii, pentru că a fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Să ştiu că proba prelevată la Bucureşti, când eu stau la 10 minute de laborator, a fost testată neţinându-se cont de regulile de păstrare. Nu a fost păstrat sângele la temperatura care trebuia. Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatură greşită. Dar şi aşa, proba mea de sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj. Bineînţeles că şi cei de la tribunalul de la Lausanne au fost şi ei surprinşi că se poate întâmpla aşa ceva, mai ales că eram în acelaşi oraş şi eram foarte aproape de laborator. Iar eu mi-am exprimat şi acolo dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, prin reavoinţă sau pur şi simplu pentru că nu respecţi persoana pe care o testezi. Nu se poate să se întâmple aşa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită şi sunt foarte dezamăgită. De aceea, revenind la cuvântul trădare, pot spune că asta am simţit. Eu nu cer niciodată să fiu favorizată, dar ţin foarte mult să se respecte nişte reguli şi să fiu testată aşa cum trebuie. E dezamăgitor să văd că nu s-a putut respecta acest lucru aici", a afirmat jucătoarea la postul Antena 3.

"Dezamăgirea este enormă, dar eu sunt o persoană care nu se răzbună. Eu nu sunt aici în seara asta ca să lovesc pe cineva sau să exprim frustrarea. Nu, am acceptat tot ce se întâmplă şi am ştiut că binele o să învingă şi s-a şi dovedit că eu nu am făcut nimic şi că nu există nicio urmă de dopaj în sângele meu. Însă am venit să îmi exprim dezamăgirea şi sper să nu se mai întâmple niciodată cu un sportiv aşa ceva pentru că e o traumă foarte, foarte mare. Emoţional eşti complet distrus. Pot să spun că la un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Dar venind decizia acum, vreau să cred din nou în bine. Şi mă bucur tare mult că nu simt nici ură, nici răzbunare faţă de nimeni. S-au făcut greşeli, dar intenţionat e mult mai greu să accepţi acest lucru. Iar eu cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat. Da, o spun", a adăugat Halep.

Ea a povestit că la început, când a fost depistată pozitiv la roxadustat, a crezut că cineva i-a pus acea substanţă în pahar.

"M-am gândit un moment că se poate întâmpla să se termine totul. Pentru că patru ani ar fi însemnat enorm pentru mine. Dar cea mai dureroasă parte a fost că poate nu o să pot să dovedesc adevărul. Că e un sistem care parcă nu vrea să ajungă la dreptate, la adevăr. Dar nu mi-am pierdut speranţa, mai ales când am primit atâtea mesaje din partea oamenilor am avut un 'boost' de energie şi mi-am spus că o să dovedesc. Părinţii m-au învăţat că binele învinge întotdeauna, aşa că am crezut în el. Când am aflat în octombrie 2022, mi-am ales echipa de avocaţi şi primul lucru a fost să cerem toate înregistrările de pe camerele video, pe unde am fost, unde am stat şi cu cine m-am întâlnit, tot-tot, ca să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Pentru că primul gând ăsta a fost când ştii că nu ai făcut nimic: că cineva ţi-a făcut rău. Nu credeam în răutate, mi-a fost foarte greu să accept că cineva mi-ar face rău fără ca eu să fac ceva... Primul gând ăsta a fost, că cineva mi-a pus ceva în pahar sau ceva... Dar nu am găsit nimic. Iar apoi am avut noroc că avocaţii mei au spus că sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Şi atunci am luat tot ce am băut în ultima perioadă şi am trimis la testare. Şi aşa s-a aflat", a menţionat Halep.

Fostul număr 1 mondial consideră că tot ceea ce s-a întâmplat a fost din cauza neglijenţei echipei sale conduse de Patrick Mouratoglou, dar a pus contaminarea şi pe seama ghinionului: "Eu am crezut întotdeauna total în oamenii cu care lucrez. Şi aşa am făcut şi când am ajuns la academie. Pentru că trebuie să ai încredere, nu poţi să lucrezi cu îndoieli. Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr, am fost de acord toţi... şi când mi-au recomandat acest supliment am întrebat de foarte multe ori dacă e testat şi dacă e sigur. Mi s-a spus că da. Mai mult de atât poate ar fi trebuit să fac... dar niciun sportiv nu merge personal la laborator să testeze băuturile, pentru că e dificil, într-adevăr. Şi atunci am avut încredere şi le-am luat. Aceasta a fost treaba cu suplimentul. A fost o neglijenţă din partea echipei mele, pentru că nu s-a verificat aşa cum ar fi trebuit, dar şi ghinionul meu. Pentru că nu avea ce să caute substanţa aceea în supliment. Din câte am înţeles, atunci când se amestecă acest supliment e posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender şi atunci apare contaminarea. Deci sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenţie rea. A fost o simplă greşeală şi atât. Foarte mulţi sportivi au fost depistaţi pozitiv pentru că au mâncat carne şi şi-au demonstrat nevinovăţia. Deci de oriunde poate apărea contaminare. Mouratoglou şi-a asumat greşela încă din octombrie 2022, toţi cei de la academie au semnat atunci nişte formulare că ei mi-au recomandat acele suplimente. Acele formulare nu au fost făcute publice, dar tribunalul de la Londra a ştiut".

"A fost bătălia vieţii mele, 100%. A fost un stres foarte mare pe care acum îl simt. Simt cum se eliberează corpul şi mintea mea. A fost incredibil de greu să vezi cum eşti judecat, pentru o suspendare de patru ani, pe scenarii. Pentru că nu au avut nimic concret pe sângele meu. Mă bucur tare mult că judecătorii de la Lausanne au judecat corect şi au exclus acest dopaj din sânge. Nu a existat aşa ceva. Acum pot să spun că a fost cea mai mare victorie a vieţii mele. A fost o victorie enormă, parcă nici la Grand Slam nu a fost aşa de puternică emoţional. E ciudat, pentru că eu am trăit astea două zile o bucurie enormă pentru ceva ce nu am făcut. Nu ştiu cu reproşatul ce să spun. Doar că se putea face mai bine, adică să se verifice mai bine acele suplimente. Dar e omeneşte să greşim, nu urăsc pe nimeni. Eu am iertat, da, am ajuns la acest nivel. Bineînţeles că nu poţi să uiţi anumite urme şi anumite traume, dar lucrez la ele să le vindec pentru că vreau să trăiesc frumos, pentru că am o viaţă înainte", a mai spus ea.

Simona Halep, care îşi va face revenirea oficială în circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami, a recunoscut că îi este teamă deoarece niciodată nu a lipsit atât de mult de pe terenul de tenis.

"Teama e destul de mare, pentru că oricând de mult m-am antrenat eu, nu e ca atunci când joci un meci oficial. Nu am stat niciodată atât de mult departe de teren şi îmi e teamă de cum va fi. Dar e o teamă asumată. Nicio clipă nu m-am gândit să mă retrag în situaţia de faţă. Vreau să revin atât cât pot, nu vreau să îmi impun obiective. Dar scopul meu e să fiu din nou în top, am voie să cred şi să am speranţă", a subliniat ea.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicatul TAS.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 08-03-2024 07:18