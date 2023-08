Serena Williams este mamă pentru a doua oară. Ce nume i-a pus fetiței nou-născute FOTO&VIDEO

Williams şi soţul său, Alexis Ohanian, au anunţat în social media venirea pe lume a fetiţei.

"Bun venit, îngerul meu frumos", a scris Williams alături de un videoclip postat pe TikTok, care îi arată pe ea, pe Ohanian şi pe fiica lor Olympia, în vârstă de patru ani, îmbrăţişând-o pe nou-născută.

Welcome, Adira River Ohanian.

I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI