Reacția Simonei Halep după retragerea din activitate a Serenei Williams

“Poţi citi în ochii mei respectul şi admiraţia faţă de această campioană excepţională. Succes pentru restul vieţii tale, Serena Williams”, a notat Halep, ataşând o fotografie în care apare dând mâna cu starul american, conform News.ro.

Serena Williams a jucat noaptea trecută ultimul meci din carieră, la US Open. Ea a fost învinsă în turul trei de Ajla Tomljanovic.

You can read the respect and the admiration for this exceptional champion in my eyes.

Good luck for the rest of your life @serenawilliams pic.twitter.com/TBfeWeN6j9