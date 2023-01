Serena Williams a fost botezată. Din ce cult religios face parte fosta mare jucătoare de tenis | VIDEO

În copilărie, Serena și sora ei, Venus, au primit învățătura acestei confesiuni reiligioase, însă cea care a câștigat 23 de titluri de Mare Șlem nu a fost o practicantă la maturitate, scrie blackenterprise.com, care citează Sportskeeda.

„A fi Martor al lui Iehova este ceva important pentru mine, dar nu am fost un credincios practicant niciodată cu adevărat, deși mi-am dorit să fac acest lucru”, spunea în 2017, pentru Vogue, Serena Williams.

Acum, situația s-a schimbat complet. Fosta mare sportivă a arătat tuturor drumul pe care vrea să îl urmeze alături de soțul ei, Alexis Ohanian, și de fiica lor de 5 ani, Alexis Olympia Ohanian Jr.

„Alexis a crescut fără să meargă la vreo biserică, dar chiar este receptiv și chiar preia conducerea acum. El pune nevoile mele pe primul loc”, a mai spus fosta mare jucătoare de tenis.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah's Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL