Serena Williams, anunț important după eșecul de la Wimbledon: Voi avea mai multă motivaţie când voi juca acasă

Serena Williams, de șapte ori campioană la Wimbledon, s-a aflat la primul meci în circuitul WTA după o pauză de un an. Sportiva a fost eliminată în primul tur de o debutantă, după un meci de peste 3 ore.

Americanca în vârstă de 41 de ani a jucat contra franțuzoaicei Harmony Tan (24 de ani), aflată la primul meci din carieră pe tabloul principal de la All England Club, scrie sport.ro.

Serena Williams a ajuns pe locul 1204 din cauza absenței îndelungate. Jucătoarea cu 23 de titluri de Grand Slam a făcut un anunț important după eșecul suferit în peste trei ore de joc în fața lui Harmony Tan. În ciuda vârstei înaintate și a eșecului de la Wimbledon, Serena Williams spune că nu se gândește la retragere. Sportiva a anunțat că va participa la US Open 2022.

„A fost o bătălie lungă, dar cu siguranţă că m-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar în unele puncte cheie mental nu am fost la 100%. Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar, din moment ce nu am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Dar am dat tot ce am putut azi şi sunt împăcată cu asta. Cu siguranţă că voi avea mai multă motivaţie să fac mai bine când voi juca acasă (n.r. la US Open)”, a spus Serena Williams, conform WTA.

Serena Williams a cucerit titlul la simplu la All England Club de șapte ori de-a lungul carierei. La US Open s-a impus de nu mai puțin de șase ori (ultimul trofeu cucerit în 2014).