Serena Williams a plecat de la Wimbledon în lacrimi: „Am avut inima frântă”

Serena Williamsa abandonat marţi în primul tur al turneului de la Wimbledon, din cauza unei accidentări la piciorul drept.

Williams, numărul 8 mondial, care va împlini 40 de ani în luna septembrie, a părăsit terenul plângând şi şchiopătând, în primul set al meciului cu belarusa Aliaksandra Sasnovici (locul 100 WTA), la scorul de 3-3.

„Am avut inima frântă când am fost nevoită să abandonez astăzi (marţi) după accidentarea mea la gamba dreaptă. Dragostea şi recunoştinţa mea se adresează fanilor şi echipei, care fac ca prezenţa pe terenul central să fie atât de specială. Să simt căldura şi sprijinul extraordinar din partea publicului astăzi, când am intrat şi am ieşit de pe teren, m-a impresionat foarte mult”, a precizat reprezentanta Statelor Unite într-un mesaj postat ulterior pe Instagram.

În întreaga sa carieră, Serena Williams a mai abandonat în singură dată în cursul unei partide de Mare Şlem, la ediţia din 1998 de la Wimbledon, în optimile de finală, împotriva spaniolei Arantxa Sanchez.