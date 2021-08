Serena Williams anunță retragerea de la US Open

Getty

Jucătoarea americană Serena Williams, locul 22 WTA, a anunţat, miercuri, în social media, că s-a retras de la US Open.

“După o analiză atentă şi ca urmare a recomandărilor medicilor mei şi echipei medicale, am decis să mă retrag de la US Open pentru a-i permite corpului meu să se vindece complet după o ruptură de tendon. New York este unul dintre cele mai captivante oraşe din lume şi unul dintre locurile mele preferate în care joc. Îmi va fi dor să îi văd pe fani, dar vor susţine pe toată lumea de departe. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă şi pentru iubire. Pe curând”, a notat Williams pe Instagram.

Serena Williams a câştigat US Open la simplu în 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 şi 2014, informează News.ro