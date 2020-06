Se pot relua competiţiile sportive pe echipe. Ionuț Stroe: Fotbalul a solictat reluarea la 13 iunie

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat, marţi, că se pot relua competiţiile pe echipe, dând exemplul FRF şi LPF care au solicitat să reia Liga I la 13 iunie.

Ionuţ Stroe, a declarat că meciurile din Liga I se vor relua fără spectatori, aşa cum au cerut FRF şi LPF. El a precizat că sunt diferenţe între spectatorii de la evenimentele culturale, care se pot desfăşura cu 500 de persoane, şi cei de la fotbal. Totuşi, Stroe a afirmat că sunt şanse ca fanii să revină pe stadioane încă din acest sezon, dacă numărul de infectări cu noul coronavirus va scădea.

"Eu îmi doresc ca sportul să aibă spectatori, deoarece prin definiţia lui sportul este un spectacol. Dacă nu ştiaţi, în propunerile iniţiale venite din partea FRF şi LPF de la bun început ei şi-au asumat şi ne-au propus şi nouă reluarea campionatului fără spectactori. Oriunde în lume în zona Europei, în ţările civilizate care au pornit competiţiile, acest lucru s-a pornit fără spectatori. Această măsură este pentru a creşte nivelul de siguranţă şi de protejare a sănătăţii şi răspândirii acestui coronavirus. Eu înţeleg situaţia de la cultură, gândindu-ne comparativ s-ar putea să resimţim o frustrare, o nedreptate, cei din zona sportului. Publicul din cele două zone este uşor diferit. Publicul din zona sportului este mutl mai numeros, publicul din sport este mutl mai pătimaş, publicul din zona sportivă interacţionează radical diferit faţă de participanţii la un spectacol. În plus este foarte dificil ca organizator de meci să se facă acea selecţie, să selecteze doar 4-500 de spectactori, dar adunând la numărul de spectatori şi cei care participă direct şi să limiteze posibilitatea altora de a participa. Ne-ar fi foarte uşor să spunem da şi să spunem că din punctul nostru de vedere, dacă există aşa o mare solicitare sau o mare aşteptare să se facă lucrul acesta, îl vom face. Dar organizatorul meciului ar putea fi direct responsabil de distanţarea între spectatori. Clubul ar fi direct responsabil de o eventuală infectare sau de eventuale victime care ar putea rezulta de acolo. Nu cred că este confortabil în această perioadă să-ţi asumi aceste responsabilităţi, ştindu-se faptul că publicul din zona sportului este un public pătimaş şi condiţiile sunt cele care sunt. Să avem puţină răbdare. Am discutat cu toţi şi pentru faza incipientă concluzia este să pornim fără spectatori. Şi noi ne dorim suporteri, eu sunt optimist. După modelul în care treptat am reluat şi am relaxat toate măsurile în zona sportivă e posibil să avem... Eu sper să ajungem în momentul în care să avem spectatori pe stadioane şi îmi doresc acest lucru. Accesul spectatorilor este în directă relaţie cu evoluţia pandemiei. Dacă vom avea o evoluţie bună, în sensul diminuării la minimum a numărului de infectări, cu siguranţă nimeni nu e nebun să ţină spectatorii în afara stadioanelor", a declarat Stroe, potrivit News.ro.

În campionatul Ligii I mai trebuie să aibă loc 72 de meciuri, 24 din play-off şi 48 din play-out.

Liga I este înteruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.