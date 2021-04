Scandal uriaș după înființarea Super Ligii: ”Un scuipat în fața iubitorilor fotbalului”. Jucătorii ar putea fi excluși

Real Madrid, Manchester City şi Chelsea Londra ar putea fi excluse din semifinalele Ligii Campionilor în urma anunțului lor privind înființarea Super Ligii, despre care șeful UEFA a spus că ”este un scuipat în fața tuturor iubitorilor fotbalului”.

Real Madrid urmează să primească vizita formaţiei engleze Chelsea Londra, pe 27 aprilie, în cadrul primei manşe a semifinalelor Ligii Campionilor, în timp ce în cealaltă partidă din această fază a competiţiei vor juca PSG şi Manchester City.

Cele trei mari cluburi implicate în proiectul Super Ligii ar putea fi excluse din semifinalele acestui sezon al Ligii Campionilor, scrie Reuters, care citează o declaraţie a danezului Jesper Moller, membru al comitetului executiv al UEFA, dată postului de radio DR.

''Aceste cluburi trebuie să plece şi mă aştept ca acest lucru să se întâmple vineri. Apoi vom vedea cum vom încheia actualul sezon din Liga Campionilor", a spus Moller, care este şi preşedintele Federaţiei daneze de fotbal.

El a indicat că vineri va avea loc o reuniune extraordinară a Comitetului executiv al UEFA.

Ceferin: O propunere rușinoasă, a unor cluburi mânate de lăcomie

Declaraţia sa a fost făcută în contextul polemicii dure care a apărut după ce 12 dintre cele mai mari cluburi europene au anunţat că au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competiţii, The Super League, guvernată de cluburile fondatoare.

AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid şi Tottenham s-au unit în calitate de cluburi fondatoare, se poate citi într-un comunicat difuzat pe site-urile unora dintre aceste grupări.

Înfiinţarea unei Super Ligi, lansată de douăsprezece cluburi disidente, este o "propunere ruşinoasă" a câtorva cluburi "mânate de lăcomie", "un scuipat în faţa tuturor iubitorilor fotbalului", a reacţionat luni preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin.

Preşedintele UEFA a reafirmat că fotbaliştii care joacă la cluburile fondatoare ale acestei ligi închise "vor fi excluşi" de la competiţiile internaţionale, precum Cupa Mondială sau Campionatul European, şi "nu vor putea reprezenta echipele lor naţionale".

Aleksander Ceferin l-a criticat dur pe Andrea Agnelli, preşedintele lui Juventus Torino, după anunţul înfiinţării unei Super Ligi, el afirmând că nu a mai văzut pe cineva "care să mintă atât de des" ca oficialul clubului italian, relatează AFP.

Ceferin: Sunteți deja plini de bani, dar vreți mai mult și mai mult

"Am văzut multe în viaţa mea. Am fost avocat penalist douăzeci de ani, dar n-am văzut niciodată asemenea oameni. Trebuie că am fost nişte naivi, fără să ne dăm seama că avem nişte şerpi lângă noi: acum o ştim", a afirmat slovenul într-o conferinţă de presă.

"Să începem cu Ed Woodward (directorul general al lui Manchester United, unul din cluburile disidente - n. r.): m-a sunat joi seară să-mi spună că este foarte mulţumit şi că susţine pe deplin reforma", a povestit Ceferin.

"Voia să discute doar despre fair play-ul financiar, când evident semnase deja altceva", a adăugat el.

Ceferin a avut cele mai dure cuvinte pentru preşedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, "cea mai mare decepţie dintre toţi". Ceferin este naşul fiicei lui Agnelli, cel care a fost până noaptea trecută membru al comitetului executiv al UEFA şi preşedinte al Asociaţiei Cluburilor Europene (ECA).

"Nu am văzut niciodată pe cineva care să mintă atât de des şi cu atâta insistenţă. E incredibil. Am vorbit cu el sâmbătă după-amiază. Mi-a spus 'nu-ţi face griji, astea sunt zvonuri, te sun peste o oră', apoi şi-a închis telefonul", a declarat oficialul UEFA.

"Cum puteţi să vedeţi că suporterii voştri protestează şi că nu vă pasă? Oricum sunteţi deja plini de bani - nu sunteţi săraci! - dar vreţi mai mult şi mai mult. M-am săturat ca cluburile de fotbal să fie nişte active financiare", a spus Ceferin.

Preşedintele UEFA se îndoieşte că acest proiect "fantomatic" al Super Ligii are un viitor. "Se va materializa oare? Nu cred că un comunicat de presă este de ajuns", a afirmat el.

Proiectul Super Ligii, condus de preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, implică participarea permanentă a 15 cluburi fondatoare la o competiţie aproape închisă. Dintre aceste 15 echipe, sunt cunoscute 12 (şase engleze, trei spaniole, trei italiene).