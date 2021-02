FOTO&VIDEO. Chelsea o învinge pe Atletico Madrid pe Arena Națională, după un gol spectaculos marcat de Giroud

Meciul a fost decis de spectaculosul gol din foarfecă marcat de atacantul francez Olivier Giroud (68).

Iniţial, reuşita campionului mondial a fost anulată pentru ofsaid, ar în urma analizei VAR s-a observat că el primise mingea de la un adversar, Mario Hermoso.

Olivier Giroud has just scored this goal in the UCL RO16. I’m speechless. pic.twitter.com/LLtLeLsriv