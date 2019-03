România - Insulele Feroe, în preliminariile Euro 2020. Contra: ”Sunt foarte periculoși”

AFP

România - Insulele Feroe, în preliminariile Euro 2020. Naţionala de fotbal a României întâlneşte reprezentativa Insulelor Feroe, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020, marți, ora 21:45, in direct pe ProTV.

România - Insulele Feroe. Fazele importante vor fi live-text pe www.stirileprotv.ro și VIDEO pe www.sport.ro.

România a început cu stângul campania pentru Euro 2020, fiind învinsă în primul meci de Suedia, în deplasare, scor 2-1. Pentru naționala lui Cosmin Contra a marcat Claudiu Keșeru, intrat după pauză.

România face parte din Grupa F a preliminariilor Euro 2020, cu Spania, Suedia, Norvegia, Malta și Insulele Feroe.

Cosmin Contra s-a referit la meciul de marţi cu Insulele Feroe şi a spus că în Europa nu mai există echipe mici.

"Din ce am analizat eu, e o echipă bine aşezată în teren (...), sunt foarte periculoşi, au jucători foarte înalţi şi masivi, dar cred că până la urmă trebuie să fim atenţi, pentru că nu mai există echipă mică în Europa în momentul de faţă şi pe fiecare trebuie s-o tratăm cu cea mai mare seriozitate", a punctat antrenorul român.

Ciprian Deac (CFR Cluj), care va fi titular, a spus că România este obligată să câştige meciul cu Feroe, mai ales că grupa României este una "destul de complicată".

Antrenorul naţionalei Insulelor Feroe, Lars Olsen, a declarat că speră ca echipa sa să facă un joc bun.

"Suntem două echipe dezamăgite. Atât noi cât şi România am pierdut cu acelaşi scor, 1-2, totuşi suntem nerăbdători să jucăm contra României, am mai jucat şi acum câţiva ani, când am pierdut cu 1-0, şi sperăm, totuşi, să facem o figură frumoasă, măcar să egalăm prestaţia de atunci", a menţionat Lars Olsen.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer