Roger Federer a câștigat finala Australian Open. Este al 20-lea titlu de Grand Slam din carieră

Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer a câștigat, duminică, al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a câștigat finala Australian Open.

Federer a câștigat finala Australian Open, după ce l-a învins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, informează News.ro.

Getty

Astfel, el a reușit să-şi adauge în palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei.

La 36 de ani, Federer mai are în palmares alte cinci titluri de Grand Slam la Melbourne, cinci la US Open, unul la Roland Garros şi opt la US Open.

„A fost o zi lungă. Când este programat seara, te gândeşti la meci toată ziua. Este greu. Faptul că am câştigat este un vis devenit realitate. Povestea continuă. După anul trecut foarte bun pentru mine, este incredibil”, a spus Federer.

Pentru victoria la Melbourne de anul acesta, Roger Federer a obţinut 2.000 de puncte ATP şi 4 milioane de dolari australieni. Finalistul Marin Cilic a încasat un cec de 2 milioane de dolari australieni, adăugându-şi 1.200 puncte, care îl urcă pe ultima treaptă a podiumului ATP, începând de luni.

