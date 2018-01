Simona Halep, după finala de la Australian Open. ”Am plâns, dar acum zâmbesc. Poate a patra oară va fi cu noroc”

AFP

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat după finala pierdută sâmbătă la turneul Australian Open că va lupta în continuare şi cu siguranţă va avea din nou şansa să joace o finală de Mare Şlem.

”A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am început foarte bine, cu o accidentare la gleznă, dar am vrut să dau tot ce pot în fiecare meci şi am făcut asta. Sunt fericită că am putut juca din nou o finală de Mare Şlem. Bineînţeles, sunt tristă, nu am putut câştiga azi, Caroline a fost mai bună decât mine, dar cu siguranţă voi lupta, am mulţi ani în faţă şi sper că voi avea o nouă şansă ca aceasta de azi'', a declarat Halep după finala pierdută în trei seturi în faţa danezei Caroline Wozniacki.

''Încă pot să zâmbesc. Este în regulă. Am plâns, dar acum zâmbesc. Nu mi-e uşor să vorbesc acum, dar în primul rând vreau să o felicit pe Caroline, a jucat extraordinar şi a făcut-o aşa tot turneul. Felicitări echipei ei şi tatălui ei (care e şi antrenorul jucătoarei, n. red.) pentru ce au realizat în aceşti ani de când joacă tenis profesionist. E incredibil, felicitări şi mult noroc în viitor'', a mai spus Halep.

''Bineînţeles, vreau să mulţumesc echipei mele, e o muncă dificilă în fiecare zi, le mulţumesc că sunt alături de mine de fiecare dată, mulţumesc familiei, oamenilor care mă urmăresc acasă. E trist că nu am reuşit să câştig nici a treia oară o finală (de Mare Şlem), dar poate a patra oară va fi cu noroc'', a adăugat actualul număr unu mondial, care de luni va coborî pe poziţia secundă.

Halep le-a mulţumit şi spectatorilor pentru susţinerea arătată, adăugând că speră să-i revadă anul viitor, din aceeaşi postură.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

