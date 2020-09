Reacţii după descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open

Federaţia americană de tenis, alţi jucători din circuit şi foşti mari campioni au reacţionat în urma descalificării liderului mondial Novak Djokovic de la turneul US Open, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Novak Djokovic, numărul unu ATP, într-o postare pe Instagram'': Toată această situaţie m-a lăsat trist şi gol. Am verificat starea arbitrului de linie ... mulţumesc lui Dumnezeu că se simte OK. Îmi pare extrem de rău că i-am produs un asemenea stress. A fost neintenţionat. Greşit. Cât despre descalificare, trebuie să fac un pas înapoi şi să lucrez la această dezamăgire şi să o transform într-o lecţie pentru creşterea şi evoluţia mea ca jucător şi om. Îmi cer scuze turneului @usopen şi tuturor celor asociaţi lui pentru comportamentul meu''.

Pablo Carreno Busta, care conducea cu 6-5 în primul set în momentul întreruperii partidei: ''Cred că nu a fost intenţionat. Nu cred că oricine dintre noi, jucătorii, o face intenţionat. Am făcut break şi el a aruncat mingea. Cred că a fost ghinion, nu? Nu poţi face asta, dar cred că Novak niciodată, niciodată nu a vrut să lovească arbitrul de linie. Îmi pare foarte rău pentru acest lucru, pentru că nu aşa îmi doream să ajung în sferturile de finală. Eu îmi vedeam de meci, jucam foarte bine şi mă bucuram de meci''.

Federaţia americană de tenis - USTA: ''În concordanţă cu regulile de Grand Slam, în urma acţiunii sale de lovire intenţionată a mingii periculos şi necontrolat pe teren sau a lovirii cu mingea în mod neglijent, arbitrul turneului US Open l-a descalificat pe Novak Djokovic de la ediţia 2020 a US Open. Deoarece a fost descalificat, Djokovic va pierde toate punctele câştigate la US Open şi va fi amendat cu premiu câştigat la turneu, pe lângă alte amenzi legate de respectivul incident.''

Alexander Zverev, al cincilea favorit la US Open: ''E ghinion mare că a lovit arbitrul de linie şi mai ales unde a lovit-o (în gât, n. red.). da există o regulă pentru acest lucru. Cred că supervizorii şi toţi arbitrii îşi fac treaba lor. A fost ghinion pentru Novak. Cred că va fi supărat pentru asta. Dacă ar fi lovit-o în altă parte, dacă mingea ar fi aterizat în alt loc, vorbim de centimetri, totul ar fi fost în regulă. Nu ştiu ce să spun. Sunt un pic şocat acum.''

Martina Navratilova, câştigătoare a 18 titluri de Grand Slam la simplu, pe Twitter: ''Ne necrezut ce s-a întâmplat pe teren. Novak Djokovic a fost descalificat pentru că a lovit o arbitră de linie în gât cu mingea, din neatenţie şi din prostie, iar oficialii nu au avut de ales şi l-au descalificat. Wow ... #tristă Mă bucur că femeia este OK - trebuie să fim mai buni de atât''.

Billie Jean King, câştigătoare a 12 titluri de Grand Slam la simplu, pe Twitter: ''Sper ca arbitrul de linie să fie OK. Regula e regulă. E ghinion pentru toţi cei implicaţi, dar în această situaţie specifică, descalificarea a fost decizia potrivită.''

Tim Henman, fost tenisman britanic, pentru Amazon Prime: ''A fost decizia corectă. El nu a ţintit spre arbitrul de linie, dar a lovit mingea şi trebuie să fii responsabil pentru acţiunile tale''.

Mats Wilander, câştigător a şapte titluri de Grand Slam la simplu: ''Nu ai voie să faci asta. Este cel mai mare ghinion pe care îl poţi avea pe terenul de tenis. El nu a aruncat doar mingea spre copiii de mingi, asta e concluzia. A lovit-o mai puternic decât a intenţionat, evident un accident. A fost un semn de frustrare. Dar nu contează, nu ai voie să faci asta''.

Alex Corretja, fost finalist la Roland Garros, pentru Eurosport: ''E uimitor cum un singur centimetru poate schimba nu numai meciul, dar chiar viitorul sportului nostru, istoria sportului nostru. Cum sunt regulile în prezent, trebuie descalificat. E limpede că nu au altă opţiune, e păcat... E trist că acest meci s-a încheiat astfel. Avea o mare şansă, dar trebuie să ştii să îţi gestionezi emoţiile pe teren. E o mare lecţie pentru tinerii care cresc şi pentru toată lumea din circuit. Trebuie să fii foarte atent la ceea ce faci pe teren, deoarece poţi răni grav pe cineva''.

Nick Kyrgios, tenisman australian, pe Twitter: ''Să schimbăm cu o glumă. Dacă loveam accidental un copil în gât, câţi ani de suspendare primeam? 5? 10? 20?''.