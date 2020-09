Șefa secției ATI din Maternitatea Bucur s-a infectat cu Covid-19. Acuzațiile medicilor

Șefa secției de anestezie și terapie intensivă din Maternitatea Bucur din București, dr. Rodica Ologu, a fost internată la Spitalul “Victor Babeș”, după ce a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus.

Știrea este în curs de actualizare!

Dr. Rodica Ologu era în serviciul de gardă la Maternitatea Bucur - care, din luna martie, a fost declarată unitate de suport Covid - când a început să se simtă rău.

Astfel că ea și-a făcut un test rapid la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan, care a arătat că este infectată cu Covid-19.

”Doamna doctor este simptomatică și internată la Spitalul Victor Babeș. În fiecare secundă, alături de dumneavoastră, doamna doctor. Niciunul dintre noi nu mai putem gândi și vorbi altceva de când am aflat. Un om discret, generos, profesionist, mamă a două fetițe care vor începe școala în curând, mi-a permis să îi urez sănătate în mod public. Suntem cu toții alături și sunt sigură că nu numai noi.” - spune și Manuela Predilă, medic primar Obstetrică-Ginecologie la Maternitatea Bucur.

Medic de la Maternitatea Bucur: De 6 luni de zile, nimeni nu a fost testat

Tot dr. Predilă afirmă că, de 6 luni de zile, de când Maternitatea Bucur a fost exclusă din circuitul obișnuit și declarată unitate de suport Covid, ”nimeni din personalul Maternității Bucur nu a fost niciodată testat”.

”Am spus că de 6 luni Maternitatea Bucur este exclusiv COVID. Am spus că deși s-au numit și alte maternități COVID, gravidele sunt refuzate cu motivații diverse și ajung tot la noi. Am spus că nu suntem infecționiști, suntem toți ginecologi, și nu avem niciun infecționist care în 6 luni să fi pus piciorul în Maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus că personalul COVID trebuie rotit, pentru că expunerea repetate crește riscul contaminării. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decât în costum de protecție PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialitățile chirurgicale și ATI. Iată că nu am fost auziți și inevitabilul s-a produs.

(...) Așteptăm ancheta epidemiologică a DSP și testarea personalului medical. Pentru că de 6 luni de când suntem COVID nimeni din personalul Maternității Bucur nu a fost niciodată testat.” - spune dr. Predilă.