Reacţii din lumea tenisului, după victoria Simonei Halep: “Meriţi acest titlu mai mult decât oricine”

“Este vorba de răbdare şi muncă grea. Felicitări imense Simonei”, a scris Daria Kasatkina.

Petra Kvitova s-a declarat bucuroasă pentru succesul româncei: “Simonaaaaa! Ai reuşit. Sunt foarte bucuroasă pentru tine. Bucură-te de fiecare secundă. Meriţi atât de mult acest moment”.

“SI MO NA”, este mesajul gen scandare postat de Daria Gavrilova.

“Ce finală! Felicitări multe pentru Simona Halep pentru trofeul de la Roland Garros”, a scris şi Sabine Lisicki, în timp ce Anabel Medina l-a felicitat şi pe Darren Cahill: “Felicitări, Simona Halep şi Darren Cahill! Aţi meritat un Grand Slam!”

Rennae Stubbs a fost extrem de emoţionată de deznodământul finalei French Open. “Am ochii în lacrimi! Sincer, am ochii în lacrimi! Felicitări, Simona Halep.. ca fostă jucătoare să văd acest moment este emoţionant! A treia campioană în premieră la un grand slam… Sloane, Woz şi Simo. Tenisul feminin este în formă!”

Tears! Honestly tears!! Congratulations @Simona_Halep .... as a former player to see this moment is heartwarming! Three in a row 1st time slam winners....Sloane, Woz and Simo. Women’s tennis is hot!!

“Simonaa! Meriţi acest titlu mai mult decât oricine. Felicitări imense!”, a scris Elena Vesnina.

Karolina Pliskova a notat şi ea că victoria Simonei Halep este meritată: “Felicitări, Simona. Victorie meritată, o treabă foarte bună!”

“Atât de meritat!”, este mesajul Johannei Konta, în timp ce Yanina Wickmayer o îndeamnă pe Halep să se bucure de aceste momente: “Felicitări, Simona Halep! Nimeni nu a meritat mai mult acest succes… Bucură-te de moment!”

Ipek Şenoglu consideră că Simona Halep este o adevărată ambasadoare pentru sportivitate în circuitul feminin. “Atât de fericită pentru Simona Halep! O ambasadoare pentru sportivitate în tenisul feminin”.

Kristina Mladenovic a scris că succesul este cu atât mai dulce cu cât vine ca rod al perseverenţei: “Atunci când este vorba de perseverenţă… este cu atât mai dulce şi mai meritată. Felicitări, Simona Halep. Bucură-te de momentul tău… a sosit”.

Jucătoarea germană de tenis Andrea Petkovic, locul 107 WTA, a postat un mesaj dur pe Twitter adresat celor care au crezut că Simona Halep nu va câştiga un Grand Slam: “Să vă stea în gât”. Ea i-a mulţumit româncei, precizând că le-a dat tuturor o lecţie.

“Tuturor ‘haterilor’ care au spus că nu va câştiga un Grand Slam pentru că este slabă mental, să vă stea în gât. Fiecare are propriul ‘timing” şi presupusele eşecuri sunt deseori doar trepte în viaţă”, a scris sportiva.

Într-un mesaj separat, ea a felicitat-o pe Halep: “Felicitări, Simona – asta încerc să spun. Şi mulţumesc pentru că ne-ai dat tuturor o lecţie”.

For all the haters who said she‘ll never win a Slam because she‘s mentally weak, go choke on that. Everyone has their own timing and supposed failures are often just stepping stones in an individual‘s life.