Messi, în vârstă de 39 de ani, a disputat marți ultimul său meci pentru Argentina, într-o partidă amicală câștigată cu 3-0 în fața Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires. În fața a peste 85.000 de spectatori, Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive, iar partida s-a transformat într-o sărbătoare a unei cariere internaționale de excepție, întinse pe 21 de ani, scrie Reuters.

„Ieri a fost ultimul meu meci și deja îmi este dor să port tricoul alb și bleu. Știu că iau decizia corectă”, a scris Messi într-un mesaj amplu publicat pe Instagram.

„A fost o călătorie incredibilă, plină de bucurie, dar și de tristețe, însă știu sigur că fiecare pas pe care l-am făcut a meritat”, a adăugat fotbalistul.

Mesajul lui Ronaldo pentru marele său rival

Messi și Ronaldo s-au aflat în centrul uneia dintre cele mai mari rivalități individuale din istoria fotbalului, cei doi fiind comparați constant în lupta pentru statutul de cel mai bun jucător al generației lor.

Portughezul, în vârstă de 41 de ani, s-a numărat printre cei care au reacționat la mesajul lui Messi.

„Leo, după atâția ani în care ți-ai reprezentat țara, ai făcut istorie, iar ceea ce ai realizat va dăinui pentru totdeauna. Am cel mai mare respect pentru ceea ce ai reușit cu Argentina. O îmbrățișare”, i-a transmis Ronaldo.

Mesajul vine într-un moment în care și Ronaldo traversează o perioadă tensionată la naționala Portugaliei. Fotbalistul este implicat într-un conflict cu selecționerul Jorge Jesus, după plecarea sa bruscă din cantonamentul echipei naționale.

Messi a condus Argentina spre câștigarea Cupei Mondiale din 2022 și a contribuit la triumfurile din Copa América din 2021 și 2024. De asemenea, a câștigat alături de națională Finalissima în 2022.