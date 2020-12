Rasismul și xenofobia în sportul românesc. Românii, prinși la granița între "victime" și "agresori"

Incidentul de la meciul dintre PSG şi Istanbul Başakşehir, care a fost suspendat din cauza unor remarci venite din partea arbitrului Sebastian Colţescu, catalogate drept rasiste, a strânit numeroase reacții în presa internațională.

Ca urmare a ce s-a întâmplat la Paris, UEFA a anunţat miercuri că a desemnat un inspector pentru a analiza incidentele.

″În conformitate cu articolul 31 (4) din regulamentul disciplinar, un inspector a fost desemnat pentru a conduce ancheta privind evenimentele ce au dus la suspendarea meciului”, a fost anunțul corpului administrativ și de control al fotbalului european.

În contextul acestui incident, echipa ȘtirileProTv a întocmit o listă cu momente istorice în care sportul românesc a fost în prim-planul unor evenimente ce au avut conotații rasiste.

Situația lui Mutu în Italia

Citește și UEFA a desemnat un inspector care să analizeze incidentele de la meciul PSG - Istanbul Başakşehir

În 2007, pe vremea când juca pentru Fiorentina, Adrian Mutu a fost victima unor scandări rasiste din partea fanilor echipei Lazio, în timpul victoriei echipei sale cu 1-0 pe Stadio Olimpico din Roma. Atunci, fanii l-au numit pe acesta "țigan" și i-au adus numeroase injurii.

Tot în acel an, italienii de la Lazio au riscat să fie excluși din Liga Campionilor, după un alt scandal în care au fost acuzați de rasism, chiar într-un meci în care au jucat cu Dinamo București.

Cât despre Adrian Mutu, acela nu a fost singurul moment a avut parte de un astfel de tratament din partea italienilor, pe vremea când juca pentru Cesena, în 2012, a fost înjutat chiar de fanii propriei echipe și numit "țiganul, țiganul", după ce a ratat un penalti contra celor de la Udinese.

Scrisoarea lui Platini către Mircea Sandu

În 2012, pe vremea când preşedintele UEFA era Michel Platini, acesta i-a trimis o scrisoare preşedintelui FRF, Mircea Sandu, în care avertiza cluburile din România că riscă sancţiuni severe în cazul în care manifestările rasiste se vor repeta la meciurile de fotbal.

"Am fost informaţi cu privire la serioase incidente de sorginte rasistă, care au avut loc în timpul jocului Steaua - Rapid, multe dintre ele prin intermediul bannerelor şi scandărilor care se refereau în cel mai inuman mod la comunităţile rome. Reiese că, în ultimii ani, multe meciuri dintre cele două echipe au fost marcate de incidente rasiste, numai că interacţiunea pe care am observat-o se află dincolo de orice rivalitate rezonabilă din sportul nostru. Ţara dumneavoastră va dori să evite deteriorarea reputaţiei sale, care ar putea reieşi din imaginea României ca nefăcând parte din comunitatea fotbalului european şi din faptul că UEFA ar fi forţată să ia cele mai severe măsuri împotriva cluburilor româneşti dacă acestea vor etala asemenea practici în competiţiile noastre", se arăta scrisoarea.

Partidele România - Ungaria, un etern conflict

În septembrie 2013, FIFA a început o amplă acțiune disciplinară împotriva României, după scandările rasiste și incidentele de la meciul cu Ungaria (3-0).

Atunci, observatorul englez Mike Foster a notat în raportul de meci că „fanii români au apelat la scandări cu conținut xenofob” și că în tribune ”au existat două incidente între grupuri de suporteri”.

În total, FRF a suportat cheltuieli de aproximativ 90.000 de euro, dar forul a avut noroc, dat fiind că România a riscat sancțiuni și mai dure, deoarece "tricolorii" erau recidiviști.

De asemenea, un an mai târziu, după meciul România - Ungaria disputat în preliminariile pentru Euro-2016, UEFA a deschis o procedură disciplinară în urma unui scandal violent între suporterii celor două echipe, în care s-au adresat numeroase remarci rasiste.

Derapaje grave la adresa lui Nicoliță

În sezonul 2013-2014, pe vremea când Nicoliță juca la echipa franceză FC Nantes, acesta a devenit ținta mai multor atacuri rasiste și îndemnuri la violență rasială, chiar din interiorul echipei.

Antrenorul de atunci al portarilor, Willy Grondin, postase pe o rețea socială un clip numit „Noutăți despre Bănel Nicoliță”. În clip, un bărbat cerșește la o terasă din Franța cântând la acordeon.

Raul Rusescu, numit "hoț de laptopuri"

Şi Raul Rusescu a avut parte de o supriza neplăcută pe când juca la Sevilla. După un meci amical disputat în America de Sud, atât romanul cât şi colegii săi de echipa s-au trezit că cineva le-a spart camerele de hotel şi le-a furat laptopurile şi tabletele. Pe internet, suporterii Sevillei au dat vină chiar pe român – din cauza etniei lui.

„Se mai întreabă de ce-i fură? Păi, au un român, pe Rusescu, şi un ţigan, pe Reyes, în lot. Ce rost mai are să pună întrebări?”, a postat pe Twitter un susţinător al echipei.

Nici Dan Nistor, actualul jucător al Universității Craiova, nu a avut o viaţă prea bună în Franţa, unde a stat jumătatea de an la Evian.

„Cele şase luni în Franţa mi-au lăsat un gust amar, au fost cele mai negre din viaţa mea. Nu mi s-a dat nicio şansă să joc, din cauză că sunt român. Dacă eram străin, poate îmi dădeau şanse?”, spunea Nistor după despărțirea de echipa din Franța.

Simona Halep în revista Charlie Hebdo

Simona Halep, câștigătoarea turneului feminin de la Roland Garros în 2018, a fost ținta unei caricaturi rasiste a publicației Charlie Hebdo, după succesul de la Paris.

Caricatura apărută în ediția tipărită a Charlie Hebdo o înfățișa pe Simona Halep încercând să vândă la fier vechi trofeul câștigat la Roland Garros.

Revista de satiră Charlie Hebdo a publicat de-a lungul timpului mai multe caricaturi și articole controversate.

În ianuarie 2015, redacţia revistei din Paris a fost atacată de terorişti, după ce fusese ţinta unei serii de ameninţări în urma publicării unor caricaturi cu profetul Mahomed. În urma atacului au murit 12 persoane.

Năstase și sarcina Serenei Williams

În 2017, Federația Internațională de Tenis a lansat o investigație la adresa lui Ilie Năstase, după acesta a făcut o remarcă rasistă în momentul în care a aflat că Serena Williams este însărcinată.

În timpul conferinței de presă dinaintea disputei de la FED Cup, cu Marea Britanie, Simona Halep a primit întrebări legate de sarcina liderului mondial, iar pe fundal au fost auzite cuvintele lui Năstase: „Să vedem ce culoare va avea. Ciocolată cu lapte?”.

Năstase a comentat apoi declarațiile, spunând că: „Serena este neagră, iar partenerul sportivei e alb, copilul o să iasă ciocolatiu. Unde e rasismul?”.

În replică, Williams și-a exprimat dezamăgirea la adresa societății în care oameni ca Năstase pot face astfel de comentarii.

„Am spus-o o dată și o voi spune din nou, această lume a ajuns atât de departe și totuși avem atât de multe de parcurs. Da, am dărâmat atâtea bariere - cu toate acestea mai sunt multe de parcurs”, a scris ea pe Instagram.

Scandal cu tentă rasistă și în handbal

În 2016, suporterii echipei HC Zalău au avut manifestări rasiste faţă de jucătoarea franceză Allison Pineau (HCM Baia Mare), fostă jucătoare la Oltchim (2012-2013), dublă vicecampioană mondială cu naţionala Franţei (2009, 2011), relatează Agerpres.

„În momentul în care jucătoarea a văzut a doua eliminare de două minute și se îndrepta spre banca de rezerve, mai mulți suporteri au început să facă precum maimuțele în tribună și să gesticuleze”, declara Liviu Bala, președintele de la HCM Baia Mare.

Pineau a vrut să nu mai intre pe teren, dar a fost calmată de Paula Ungureanu și Melinda Geiger.

Atunci, Cristian Jura, secretar de stat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a declarat că acest organism a amendat clubul HC Zalău şi Federaţia Română de Handbal în cazul de rasism la adresa handbalistei franceze Allison Pineau (HCM Baia Mare).

''Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat miercuri discriminarea şi a dat următoarele sancţiuni: HC Zalău 5.000 lei (amendă, n. red.), Federaţia Română de Handbal 5.000 lei, observatorul meciului 3.000 lei şi cei doi arbitri câte 2.000 lei'', afirma Cristian Jura.

Evenimente recente ce i-au avut pe români în prim plan

La 1 octombrie 2019, fundaşul olandez al echipei FC Viitorul, Bradley De Nooijer, a acuzat, într-un comunicat, "atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicuşor Bancu" de la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că "este inacceptabil ca în 2019, într-o ţară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament faţă de un coleg de joc". Nicuşor Bancu l-ar fi înjurat Bradley De Nooijer la meciul contând pentru etapa a XI-a a Ligii I, relatează News.ro.

"Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă. A fost o altercaţe şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu e normal să se întâmple aşa ceva. Iar la pauză, centralul mi-a spus că domnul Şovre i-a spus că i-am adus injurii. Nu pot să înţeleg, sunt un antrenor coleric", a declarat atunci antrenorul Cătălin Anghel, de la FC Viitorul.

Nicuşor Bancu a afirmat că nu ţine minte nimic, dar şi-a cerut scuze: "Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva".

Un alt eveniment notabil a avut loc la 15 noiembrie 2019, când reprezentativa României a fost învinsă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în preliminariile Euro-2020, meci oprit pentru scurt timp de arbitru în minutul 81, acuzându-se scandări rasiste din tribune.

UEFA a deschis la 6 decembrie o procedură împotriva FRF pentru rasism. La 14 decembrie, FRF a anunţat că UEFA a decis că nu au existat manifestări rasiste la România – Suedia.

“După partida din noiembrie, în urma unor declaraţii din tabăra suedeză, UEFA a decis să numească un inspector disciplinar care să ancheteze cazul de la Bucureşti. Acesta a discutat cu doi dintre jucătorii Suediei, ambii susţinând că s-au auzit scandări rasiste. De asemenea, a găsit înregistrări în care fotbalistul Alexander Isak era apostrofat de suporterii români. Astfel, UEFA a decis să deschidă o procedură disciplinară pe această speţă. Juriştii FRF au avut la dispoziţie doar trei zile pentru a pregăti apărarea. În acest timp, s-au depus la dosar declaraţiile a trei dintre jucătorii noştri, s-au urmărit peste 250 de minute de înregistrări video şi s-au extras declaraţii din tabăra Suediei care au negat prezenţa rasismului, inclusiv cele ale selecţionerului Janne Anderson de la conferinţa de presă de după meci, când a declarat că nu a auzit astfel de scandări”, a precizat atunci Federaţia Română de Fotbal.