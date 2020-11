Rădoi, despre cele trei goluri primite de la Belarus: „Este sistemul poate prea ofensiv”

Selecţionerul Mirel Rădoi, a declara după victoria din amicalul cu Belarus (scor 5-3), că meciul a avut două reprize diferite și că naționala României a primit cele trei goluri din partea secundă din cauza sistemului prea ofensiv impus de el echipei.

"A fost o primă repriză foarte bună şi o a doua mai puţin. Iar pentru această a doua repriză pot găsi mai mulţi factori care au făcut ca noi să primim cele trei goluri, plus un penalty apărat. Printre aceşti factori poate fi pregătirea fizică, pentru că e greu în această perioadă, iar noi risipim multă energie în primele 45 de minute. Apoi un alt factor este sistemul poate prea ofensiv, pentru că la pauză le-am spus jucătorilor că vreau să marcăm la fel de multe goluri. Şi aici îmi asum pentru că i-am îndemnat să atace şi am lăsat spaţii şi mai mari. Adversarul era normal să rişte la 5-0 şi au marcat 3 goluri şi au mai spălat din ruşinea primei reprize. Au fost două reprize diferite, din prima putem începe să construim. Am pus prima cărămidă după aceste 45 de minute, trebuie să vedem ce facem în continuare. Jucătorii s-au descurcat bine, Dennis Man, Tănase, Nistor, Marin, Ganea... toţi s-au descurcat bine. Eu sunt mulţumit de toţi", a afirmat tehnicianul.

"Sistemul cu 3 fundaşi poate fi o strategie pe termen mai lung. Am încercat să vedem ce înseamnă un nou sistem pentru meciul cu Norvegia. Mai ales după ce în partida tur am pierdut cu 4-0. Am încercat oarecum să antrenăm. Mi-ar fi plăcut ca meciul Norvegia - Israel să se dispute să avem şi noi idee despre ce pregăteşte adversarul. Din păcate unii joacă obligaţi de UEFA şi FIFA, iar alţii pot să anuleze amicalele când vor", a adăugat Rădoi.

Chestionat în legătură cu criticile aduse de anumiţi oameni de fotbal în ceea ce priveşte alcătuirea primului unsprezece pentru amicalul cu Belarus, Rădoi a răspuns: "Nu aveam cum să luăm alţi jucători pentru că sunt mulţi accidentaţi sau depistaţi pozitiv la acest virus. Mai departe, dacă se aşteaptă la altceva, îi invit să vină în locul meu atunci. Problema este că sunt oameni de fotbal care vin şi par că sunt împotriva jucătorilor prin anumite declaraţii", potrivit Agerpres.

Ulterior, întrebat dacă este îngrijorat de cele trei goluri primite în repriza secundă în perspectiva meciului cu Norvegia, Rădoi a răspuns iritat că nu înţelege de ce se scot în evidenţă numai lucrurile negative.

"Îmi pare rău că trebuie să vedem chiar şi la o victorie toate lucrurile negative. Da, am crezut că Belarus joacă în 6, nu mi-am dat seama că şi ei joacă în 11. Nu mi-am dat seama că sunt atât de slabi. Sincer... dacă mereu scoatem mereu ce e negativ în faţă, atunci nu va merge nimic. Eu înţeleg că de foarte multe ori e mult mai uşor să critici, să începi un război. E mai uşor să faci rău decât să faci bine. Vreţi să vin în faţa voastră (n.r. - a presei), voi să trageţi şi eu să stau sau cum? Ce se poate întâmpla la fotbal mai rău decât să pierzi? Ce presiune? Sub presiunea cui? Nu înţeleg, e un sport, nu o dramă. Dramă e ce se întâmplă cu acest virus. Ăsta e un sport, e fotbal, e plăcere. Dacă noi nu încercăm să gândim pozitiv şi să construim ceva... atunci degeaba ne chinuim să schimbăm ceva. Se spune de multe ori că jucătorii şi antrenorul nu au valoare şi înţeleg. Dar întrebarea este de ce aveţi aşteptări atât de mari dacă noi suntem atât de slabi? Va fi foarte greu să construim, pentru că oricât le-am explicăm jucătorilor, nu au cum să nu fie afectaţi de anumite lucruri din jurul echipei naţionale. În plus, apare un schimb de generaţie, iar cei tineri nu cred că au nevoie de multe lucruri negative în jurul lor", a menţionat el.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 5-3 (4-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti.

Prima reprezentativă va juca împotriva Norvegiei, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Naţională, Bucureşti), şi a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), ambele în Liga Naţiunilor, dar importante şi pentru clasamentul FIFA, care va determina urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru CM 2022.