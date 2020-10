Mirel Rădoi, după ce România a pierdut acasă cu Austria: ”Ar fi bine să vină altcineva care să vă satisfacă plăcerile”

Selecţionerul naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat după înfrângerea cu Austria, scor 1-0, în Liga Naţiunilor, că deocamdată nu s-a gândit la demisie, dar dacă nu va exista un progres atunci ar fi bine să vină altcineva în locul său.

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Rădoi a răspuns: "Nu. Deocamdată nu m-am gândit la această idee. Aşteptăm şi celelalte două partide şi în noiembrie putem să ne punem la masă, să discutăm, să vedem care sunt gândurile conducerii federaţiei. Vedem şi care sunt gândurile mele, dacă există vreun progres, dacă putem continua sau nu, pentru că nu vreau să stau pe acest scaun doar pentru a mă numi selecţionerul României. Dacă voi considera că nu există progres şi că nu putem îmbunătăţi ceva atunci ar fi bine să vină altcineva care poate să vă satisfacă plăcerile. Nici dacă era o victorie azi nu aveam ce să le transmit celor care mi-au cerut demisia. Fiecare e liber să îşi exprime părerile. Eu mă gândesc că atunci când am semnat, multă lume spunea de ce nu am semnat un contract pe 4 ani. Acum, după 3 meciuri mi se cerea demisia. E clar că în momentul de faţă nu cred că eu sunt cel care e incoerent. Principalul reproş pe care mi-l aduc e că nu am reuşit să ne calificăm mai departe la baraj şi nu am reuşit să adunăm puncte în Liga Naţiunilor".

Tehnicianul a afirmat că este dezamăgit la fel ca toată lumea de aceste trei înfrângeri consecutive.

"Poate exista omogenitate la echipa naţională când noi avem două antrenamente în care să pregătim 3 meciuri? La tineret aveam minimum 4-5 zile pentru a pregăti un meci. Dar asta nu o spun ca o scuză, ci doar ca să se înţeleagă. Este o dezamăgire pentru toată lumea că am pierdut 3 meciuri consecutive. Nimeni nu şi-a dorit să fie în situaţia asta", a menţionat el.

”Realitatea este dură și trebuie să o înfruntăm”

Chestionat dacă a avut efectul scontat în rândul jucătorilor declaraţia sa de după înfrângerea cu Norvegia, în care a spus că obiectivul în meciul cu Austria este acela de a limita scorul, Rădoi a răspuns: " Eu cred că da la felul cum s-a jucat prima repriză. Cred că băieţii au înţeles mesajul. Dar nici ei şi nici noi nu ne-am dorit să ajungem la acest rezultat. Dar trebuie să îl acceptăm. Realitatea este dură şi trebuie să o înfruntăm".

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativei Austriei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor la fotbal.

România a suferit a treia înfrângere consecutivă, după cea cu Islanda (scor 2-1) din 8 octombrie, în barajul de calificare la EURO 2020, şi cea cu Norvegia (scor 4-0) din 11 octombrie.

Prima reprezentativă va juca ultimele meciuri din Liga Naţiunilor luna viitoare, pe 15 noiembrie la Bucureşti cu Norvegia, iar pe 18 noiembrie la Belfast cu Irlanda de Nord.