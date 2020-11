România - Belarus, de la 19:00. Sistem inedit ales de Mirel Rădoi. Cum va arăta primul „11”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, va începe meciul amical cu Belarus, programat miercuri seara, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, într-o formulă inedită.

Rădoi a optat pentru un sistem de joc 3-4-3, având doi debutanţi în primul ''unsprezece'', portarul Lazar şi fundaşul Bogdan Mitrea, precum şi pe cvasidebutantul Vasile Mogoş (o singură selecţie), potrivit site-ului FRF.

De asemenea, în echipa de start se află şi golgheterii la zi ai Ligii I, Man şi Tănase, ambii de la FCSB. Căpitanul echipei naţionale este Răzvan Marin (Cagliari).

Echipa de start a României: 16. David Lazar - 5. Ionuţ Nedelcearu, 4. Bogdan Mitrea, 3. Alin Toşca - 13. Vasile Mogoş, 18. Răzvan Marin (căpitan), 8. Dan Nistor, 11. Cristian Ganea - 20. Dennis Man, 9. George Puşcaş, 19. Florin Tănase. Selecţioner: Mirel Rădoi.



Arbitru: Gheorghi Kabakov; arbitri asistenţi: Martin Margaritov, Dian Valkov (toţi din Bulgaria); al patrulea oficial: Marcel Bârsan (Bucureşti).

După meciul amical cu Belarus, prima reprezentativă a Rromâniei va juca împotriva Norvegiei, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Naţională, Bucureşti), şi a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), în Liga Naţiunilor.

Rădoi: „Nu am venit cu gândul ca după aceste trei partide să demisionez”

Selecţionerul primei reprezentative a României, Mirel Rădoi, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că nu a venit la acţiunea echipei naţionale cu gândul de a demisiona după partidele cu Belarus, Norvegia şi Irlanda de Nord.

Întrebat dacă îşi menţine decizia de a demisiona dacă nu va vedea o creştere în jocul echipei, Rădoi a răspuns: "Nu ştiu, o analiză vom avea în noiembrie. În momentul de faţă nu mă gândesc, am venit cu gândul să facem ceva pozitiv, chiar dacă la nivel de rezultate nu am reuşit. Sper să reuşim prin prisma jocului şi să construim o mentalitate la nivel de echipă naţională ca indiferent de adversar să nu mai avem momentele acelea de panică. Mai departe, eu nu am venit cu gândul în această lună ca după aceste trei partide să demisionez".

El a menţionat că nu este deranjat de faptul că în mass-media se vehiculează nume de antrenori care i-ar putea lua locul la conducerea naţionalei. "Nu mă deranjează, pentru că situaţia asta s-a întâmplat şi când Victor Piţurcă era calificat cu naţionala la EURO 2008, aşa că în situaţia mea nu se mai pune problema de aşa ceva. Şi e normal, pentru că fiecare dintre noi doreşte să antreneze echipa naţională. Nu regret că am acceptat să vin la naţionala mare. Şi nu regret nici privind în viitor", a subliniat el.

"Motivele pentru care aş continua? Păi cred că în primul rând contractul. După aceea vom vedea care va fi spiritul echipei naţionale după aceste meciuri, atmosfera din sânul echipei naţionale, progresul jucătorilor şi al jocului... vom analiza fiecare compartiment în parte din punct de vedere tactic. După aceea vom face o analiză exactă a evoluţiei, a rezultatelor şi vom vedea la sfârşit ce se va decide. În funcţie de asta cred că vom putea să fim foarte clari pe viitor. Din punctul meu de vedere nu există niciun fel de probleme în momentul de faţă", a adăugat selecţionerul.

Tehnicianul susţine că nu e momentul să discute despre o posibilă instalare a sa la Universitatea Craiova: "E o întrebare legată de un club şi nu cred că e momentul oportun să vorbim despre aşa ceva. Acum vorbim despre echipa naţională".