O sportivă de top, descalificată de la un ultramaraton, după ce a mers cu maşina pe o parte a traseului

Joasia Zakrzewski a terminat pe locul al treilea în cursa de 50 de mileUltras Manchester - Liverpool din 2023 - dar ar fi mersi cu maşina pe distanţa de 2,5 mile.

Sportiva de 47 de ani a fost urmărită pe datele cartografice GPX, acoperind o milă de cursă în doar un minut şi 40 de secunde.

Zakrzewski a anunţat, prin intermediul unui prieten, că s-a simţit rău şi că regretă orice incovenient provocat.

Federaţia Britanică de Atletism (UK Athletics) a fost sesizată în acest caz, relatează BBC, potrivit News.ro.

Wayne Drinkwater, directorul cursei GB Ultras, a declarat că după ultramaraton a primit informaţii că un alergător a câştigat un „avantaj nesportiv pe parcursul unei porţiuni a evenimentului”.

„Problema a fost investigată şi, după ce am analizat datele din sistemul nostru de urmărire a curselor, datele GPX, declaraţiile furnizate de la echipa noastră de eveniment, de la alţi concurenţi şi de la participantă însăşi, putem confirma că un alergător a fost acum descalificat după ce a beneficat de transportul vehiculelor pe o parte a traseului”, a spus Drinkwater, care a precizat că un raport de descalificare a fost înaintat Asociaţiei Trail Running, care oferă licenţa pentru eveniment şi este membru asociat al UK Athletics.

Locul al treilea în cursa, care a avut loc pe 7 aprilie, a fost acum acordat lui Mel Sykes.

