Moment de reculegere pentru regina Marii Britanii înainte de meciul Manchester United – Real Sociedad

“Ca urmare a indicaţiilor federaţiei engleze şi UEFA, meciul din această seară cu Real Sociedad va avea loc conform programului, pe Old Trafford.

Înainte de start se va ţine un minut de reculegere care le va permite echipelor, oficialilor şi tuturor celor din tribune să îşi arate respectul faţă de Majestatea Sa. Ambele echipe vor purta banderole negre şi drapelele de la Old Trafford vor fi în bernă, în semn de respect”, a precizat Manchester United.

“Manchester United împărtăşeşte tristeţea întregii naţiuni după anunţul de la Buckingham Palace cu privire la trecerea în nefiinţă a Majestăţii Sale Regina”, a mai notat gruparea engleză, scrie news.ro.

The club has issued a statement regarding this evening's game at Old Trafford, following the death of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II.