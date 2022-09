Reacții după moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, joi seară, condoleanţe după decesul Reginei Elisabeta a II-a, transmite News.ro.

„Cu profundă tristeţe, trimit sincere condoleanţe familiei regale, poporului britanic şi al Regatului Commonwealth. Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a, a construit punţi între naţiuni şi indivizi care vor dăinui pentru generaţiile următoare”, a transmis, joi seară, liderul PSD, Marcel Ciolacu, într-un mesaj pe Twitter.

„Regina a murit liniştită la Balmoral în această după-amiază. Regele şi regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară şi se vor întoarce la Londra mâine”, a precizat Palatul Buckingham într-un comunicat, preluat de Reuter, un anunţ primit cu mare emoţie în Marea Britanie, unde Elisabeta a II-a era foarte populară.

„Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală”, a transmis președintele Klaus Iohannis.

Majestatea Sa Margareta a României a aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, anunţă Biroul de presă al Custodelui Coroanei.

„Majestatea Sa Margareta a României şi Alteţa Sa Regală Principele Consort, alături de întreaga Familie Regală, au aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”, a transmis Biroul de Presă al Majestăţii Sale Custodele Coroanei.



Preşedintele Consiliului European Charles Michel a deplâns decesul reginei Elizabeth a II-a, afirmând că aceasta a arătat importanţa valorilor durabile într-o lume modernă.

„Gândurile noastre se îndreaptă acum către familia regală şi către toţi cei care o plâng pe regina Elizabeth a II-a în Marea Britanie şi în întreaga lume. Cândva numită Elizabeth cea statornică, ea nu a eşuat niciodată să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă prin serviciul şi angajamentul ei”, a scris Michel pe Twitter.

