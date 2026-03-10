''Bine ai venit acasă. te-am aşteptat cu drag şi sperăm să facem lucruri bune pentru noi. Vom fi lângă tine indiferent ce se va întâmpla'' i-au transmis fanii, care au scandal ''Mirel Rădoi este unul dintre noi''.

''Multumesc pentru primire. Acum cel mai important este să fiţi alături de echipă, nu doar lângă mine. Drumul nostru este unul comun. Indiferent ce se întâmplă, un lucru trebuie să rămână acolo: pasiunea'', a transmis Rădoi.

Rădoi a mai antrenat FCSB în 2015, la începutul carierei de antrenor.

În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova, naţionala de tineret şi naţionala de seniori a României, dar şi echipe din Golf.

La FCSB el îl înlocuieşte pe cipriotul Elias Charalambous, scrie News.ro.